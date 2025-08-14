Tenis

Krejčíková - Paoliniová 1:6. Česká tenistka bojuje ve druhém setu o zvrat v utkání

před 1 hodinou
Sledujte online přenos z osmifinále turnaje v Cincinnati mezi Barborou Krejčíkovou a Jasmine Paoliniovou. Zápas vysílá živě stanice CANAL+ Sport 2.
 
před 17 minutami
Na ledě září, v soukromí ale řeší problémy. Čech se po 26 letech manželství rozvádí
Fotbal

Na ledě září, v soukromí ale řeší problémy. Čech se po 26 letech manželství rozvádí

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil na Instagramu rozchod se ženou Martinou, s kterou tvořili pár 26 let.
před 31 minutami

Proděkan katolické fakulty odmítá odstoupit z vedoucí funkce

Proděkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy Aleš Prázný odmítá odstoupit ze statutárního vedení fakulty, píše Deník N. Po svém odvolání ho jmenoval bývalý děkan fakulty Jaroslav Brož. Po…
Přečíst zprávu
před 53 minutami
Vietnamci hájí "dědu Babiše", mladí kroutí hlavou. Hnutí ANO lovilo body v Sapě
Politika

Vietnamci hájí "dědu Babiše", mladí kroutí hlavou. Hnutí ANO lovilo body v Sapě

Na přítomnost lídrů hnutí ANO ve vietnamské tržnici se objevují rozporuplné reakce. Někteří v ní vidí milou návštěvu menšiny, jiní předvolební kampaň.
Aktualizováno před 53 minutami
Putin uzavře dohodu o válce na Ukrajině, řekl Trump. Naznačil, jaké jsou šance
Zahraničí

ŽIVĚ
Putin uzavře dohodu o válce na Ukrajině, řekl Trump. Naznačil, jaké jsou šance

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
"Babiš se spojí s kýmkoli." Fiala po dovolené načal novou fázi kampaně
Domácí

"Babiš se spojí s kýmkoli." Fiala po dovolené načal novou fázi kampaně

Na síti X premiér a lídra Spolu zveřejnil po třítýdenní dovolené video, v němž zmiňuje kontroverzní výroky kandidátů hnutí Stačilo! z poslední doby.
před 1 hodinou
před 1 hodinou
Hic jako v... Rekordy padly na 15 místech v Česku, pátek ještě "přitopí"
Domácí

Hic jako v... Rekordy padly na 15 místech v Česku, pátek ještě "přitopí"

Nejtepleji bylo ve čtvrtek na měřicí stanici Plzeň-Mikulka, kde teploměr ukázal 36,2 stupně Celsia.
