Wimbledon ho málem zničil. Novinář po turnaji zkolaboval a skončil v nemocnici

Nechtěl si nechat ujít Wimbledon. Pak skončil v sanitce a na kapačkách. Britský moderátor popsal zdravotní kolaps jako zásadní varování.

Moderátor Qasa Alom měl být letos jednou z tváří nejsledovanější sportovní akce roku na obrazovkách britské BBC.

Jenže jeho Wimbledon skončil jinak, než si představoval - vyčerpáním, zdravotní krizí a převozem do nemocnice.

"Nemůžu říct, že poslední týdny byly jednoduché," napsal novinář a moderátor pořadu Today at Wimbledon ve velmi osobním příspěvku na Instagramu.

"Od poloviny Wimbledonu jsem bojoval sám se sebou a svým tělem. Měl jsem zdravotní problém, který jsem zanedbal, protože jsem prostě nechtěl přijít o turnaj," dodal.

Neupřesnil, o jakou nemoc šlo, ale z jeho slov i fotografií ze sanitky a nemocničního pokoje je zřejmé, že stav byl vážný.

"Odkládal jsem to tak dlouho, až to přerostlo únosnou mez. Nakonec to tělo nezvládlo," přiznal Alom. "Naštěstí NHS (britská zdravotní služba) odvedla skvělou práci a dostalo se mi péče, kterou jsem potřeboval."

Incident označil za skutečné varování a apeloval na své sledující, aby nezanedbávali varovné signály těla.

"Respektujte svoje tělo a jeho limity. Máme jen jedno. Pokud vás něco trápí, řešte to. Jinak vás to úplně smete," upozornil své fanoušky na sociálních sítích.

Zkušený novinář z Birminghamu působí v BBC od roku 2010, kdy začínal v lokálním rozhlase. Jeho reportáž o nelegálním sexuálním průmyslu ve městě Stoke-on-Trent pro Radio 4 mu vynesla prestižní Cenu Frank Gillard Award.

V roce 2016 debutoval na BBC1, o rok později natočil vlastní dokument. V posledních letech pokrýval například tradiční univerzitní závod osmiveslic Boat Race nebo Hry Commonwealthu v rodném Birminghamu. Loni přebral roli hlavního moderátora denního shrnutí Wimbledonu.

Alom dnes mluví o vděčnosti. "Jsem nesmírně vděčný své rodině, která mě podržela v těžkém období. Teď mě čeká cesta zpět. Cesta k uzdravení." Wimbledon zůstává jeho srdeční záležitostí, ale letos ho naučil ještě něco navíc - že největší výhru si člověk někdy odnese mimo kameru.