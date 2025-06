Doteď nevím, co se stalo, líčí Valentová kolaps v kvalifikaci. V Londýně živí naději

Vedla 5:1 ve třetím setu, přesto Tereza Valentová nedotáhla finále wimbledonské kvalifikace do vítězného konce. Nevídaný kolaps nechápe ani česká tenistka, v Londýně ale stále živí naději a čeká, že by mohla na travnatém grandslamu startovat jako náhradnice.

Kdo se podíval na živé skóre ve třetí sadě čtvrtečního 3. kola kvalifikace, kdy česká tenistka vedla nad Ruskou Anastasií Zacharovovou suverénně 5:1, možná o hodinu později nevěřil vlastním očím, jak zápas nakonec dopadl.

Češka měla šanci duel dvakrát dopodávat, přesto nakonec prohrála 6:7, 6:2 a 6:7.

Ještě o víkendu byla z nezvyklého kolapsu hodně zdrcená. "Strašně mě to bolí. Pořád jsem to ještě neskousla a jsem z toho špatná, stále tam jsou dost velké emoce. Ještě asi potřebuji pár dnů, abych se přes to přenesla," řekla osmnáctiletá Češka Tenisovému světu.

Na kurtu v Roehamptonu panovaly těžké podmínky, foukal ostrý vítr, který ztěžoval podání, na to se ale teenagerka nechce vymlouvat.

"Foukalo šíleně, to jsem ještě nezažila. Nakonec jsem se s tím ovšem vypořádala docela dobře, byla jsem si schopná s podmínkami poradit. Když se na to zpětně podívám, tak nevím, co se stalo," přiznala Valentová.

Po zápase se radila i s trenérským týmem, ale ani ten nedokázal přijít na to, co bylo ve hře hráčky pražské Sparty špatně.

"Ta holka se za toho stavu úplně přepla a trefovala věci, kterým jsem ani nevěřila, že by dát mohla. Například byla přestřelka, já jí vrátila fakt těžký balon a ona mi to prostě utřela na lajnu. Trefovala úplně všechno. Nemyslím si, že by to bylo mnou, že bych udělala něco špatně," uvedla.

Sama zápas považuje za nejhorší a nejbolestivější zážitek kariéry. Pořád ale živí naději, že se příběh v Londýně otočí v dobrý konec. Stále může být do turnaje nalosovaná jako "šťastná poražená".

"Ještě nějaká šance pořád je. Do úterý musím být v Londýně. Naděje umírá poslední," dodala Valentová.

Talentovaná česká teenagerka má za sebou úspěšnou kvalifikaci v Paříži, kde si zahrála i grandslamové druhé kolo proti Američance a pozdější šampionce French Open Coco Gauffové.