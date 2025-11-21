Italové válejí i bez Sinnera. V Davis Cupu si zahrají o třetí titul v řadě

Dvaadvacátý hráč světa Cobolli navázal na výhru Mattea Berrettiniho, který předtím ovládl první dvouhru s Raphaëlem Collignonem 6:3, 6:4. Cobolli zvládl napínavý duel s s 43. hráčem světa Bergsem, v jehož závěru proměnil sedmý mečbol. Předtím stejný počet soupeřových mečbolů odvrátil a rozhodující tie-break vyhrál 17:15. Šlo o šestý nejdelší tie-break v historii soutěže.
Italové postoupili do finále Davisova poháru i přes absenci hlavní hvězdy a světové dvojky Jannika Sinnera. Týmu kapitána Filippa Volandriho chybí také osmý hráč světa Lorenzo Musetti.
Domácí výběr navázal na čtvrtfinálový triumf nad Rakouskem (2:0) a může vybojovat v Davis Cupu čtvrtý titul v historii. Vedle předchozích dvou let ovládl týmovou soutěž také v roce 1976. Belgičané nevyužili šanci vyrovnat finálovou účastí své daviscupové maximum. Naposledy si o titul neúspěšně zahráli v roce 2017.
Třiadvacetiletý Cobolli zajistil Italům finále po dramatické bitvě s Bergsem, kterého porazil podruhé ze tří zápasů. První sadu získal díky brejku ve čtvrté hře a v závěru po pátém proměněném setbolu. Belgičan ale ve druhém setu srovnal díky tie-breaku, v němž uspěl 7:5.
Rozhodl třetí set. Cobolli nejprve odvrátil čtyři brejkboly a za stavu 5:4 měl první dva mečboly. Bergs je ale precizními servisy odvrátil a rozhodlo se opět v tie-breaku. Belgičan v něm vedl už 6:4, ale Cobolli srovnal. Poté si oba hráči vypracovávali další šance na ukončení zápasu, uspěl ale nakonec domácí tenista, který od stavu 14:15 získal zbývající tři míčky.
Závěrečný turnaj tenisového Davisova poháru v Boloni - semifinále:
Itálie - Belgie 2:0
Berrettini - Collignon 6:3, 6:4, Cobolli - Bergs 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (17:15).