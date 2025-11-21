Tenis

Italové válejí i bez Sinnera. V Davis Cupu si zahrají o třetí titul v řadě

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Italští tenisté porazili v semifinále Davisova poháru Belgii 2:0 na zápasy a zahrají si doma v Boloni o třetí titul za sebou. Rozhodující druhý bod vybojoval v dramatickém souboji jedniček Flavio Cobolli, který po více než třech hodinách zdolal Zizou Bergse 6:3, 6:7, 7:6. Italové v nedělním finále narazí na Španělsko, nebo Německo.
Flavio Cobolli
Flavio Cobolli | Foto: Reuters

Dvaadvacátý hráč světa Cobolli navázal na výhru Mattea Berrettiniho, který předtím ovládl první dvouhru s Raphaëlem Collignonem 6:3, 6:4. Cobolli zvládl napínavý duel s s 43. hráčem světa Bergsem, v jehož závěru proměnil sedmý mečbol. Předtím stejný počet soupeřových mečbolů odvrátil a rozhodující tie-break vyhrál 17:15. Šlo o šestý nejdelší tie-break v historii soutěže.

Italové postoupili do finále Davisova poháru i přes absenci hlavní hvězdy a světové dvojky Jannika Sinnera. Týmu kapitána Filippa Volandriho chybí také osmý hráč světa Lorenzo Musetti.

Domácí výběr navázal na čtvrtfinálový triumf nad Rakouskem (2:0) a může vybojovat v Davis Cupu čtvrtý titul v historii. Vedle předchozích dvou let ovládl týmovou soutěž také v roce 1976. Belgičané nevyužili šanci vyrovnat finálovou účastí své daviscupové maximum. Naposledy si o titul neúspěšně zahráli v roce 2017.

Třiadvacetiletý Cobolli zajistil Italům finále po dramatické bitvě s Bergsem, kterého porazil podruhé ze tří zápasů. První sadu získal díky brejku ve čtvrté hře a v závěru po pátém proměněném setbolu. Belgičan ale ve druhém setu srovnal díky tie-breaku, v němž uspěl 7:5.

Rozhodl třetí set. Cobolli nejprve odvrátil čtyři brejkboly a za stavu 5:4 měl první dva mečboly. Bergs je ale precizními servisy odvrátil a rozhodlo se opět v tie-breaku. Belgičan v něm vedl už 6:4, ale Cobolli srovnal. Poté si oba hráči vypracovávali další šance na ukončení zápasu, uspěl ale nakonec domácí tenista, který od stavu 14:15 získal zbývající tři míčky.

Závěrečný turnaj tenisového Davisova poháru v Boloni - semifinále:

Itálie - Belgie 2:0

Berrettini - Collignon 6:3, 6:4, Cobolli - Bergs 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (17:15).

 
