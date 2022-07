"Vyhráli jsme Wimbledon." Rusové slaví triumf na turnaji, na kterém nesměli startovat

Rozpaky přetrvávají. Pořadatelé Wimbledonu sice neumožnili ruským tenistům a tenistkám start na travnatém grandslamu kvůli invazi jejich země na Ukrajinu, jenže ženskou dvouhru vyhrála Jelena Rybakinová. Ruska, byť reprezentuje Kazachstán.

Měla za sebou životní triumf, třiadvacetiletá Rybakinová ale znovu po finálovém vítězství nad Ons Džabúrovou čelila i nepříjemným otázkám.

"Z mé strany mohu říct pouze to, že reprezentuju Kazachstán," kličkovala Rybakinová na tiskové konferenci po premiérovém triumfu na grandslamu. "Nevybrala jsem si, kde jsem se narodila," doplnila rodačka z Moskvy.

Zato fanoušci na sociálních sítích měli většinou jasno, že opatření organizátorů se poněkud minulo účinkem. "Je legrační, že vyloučíte ruské hráče z turnaje a Ruska na něm pak získá titul," napsal jeden. "Paradoxní, že Wimbledon bez Rusů vyhraje holka z Moskvy," přidal se další.

Legendární tenista John McEnroe to pak řekl ve vysílání BBC natvrdo. "Nechci se pouštět do politiky, ale je to Ruska. I její rodiče žijí v Moskvě," prohlásil trojnásobný vítěz Wimbledonu.

Rybakinové úplně nepomohl ani prezident Ruské tenisové federace Šamil Tarpiščev. "Nádhera. Skvělá práce, Rybakinová. Vyhráli jsme Wimbledon," citovala ho ruská agentura Ria Novosti.

Třiadvacátá tenistka světa reprezentuje asijskou zemi čtyři roky. "Lidé z Kazachstánu mi věřili a podporovali mě. I dnes jsem slyšela jejich podporu a viděla vlajky. Nevím tedy, jak na tyto otázky odpovědět," krčila rameny po finálovém vítězství. Ostatně dotazům na to, jak se cítí, co říká válce na Ukrajině a zákazu startu Rusů v All England Clubu čelila v průběhu celého turnaje.

Rybakinovou potěšilo, když viděla v hledišti předsedu Kazašského tenisového svazu Bulata Utemuratova. Právě jeho peníze stojí za tím, proč se ruští tenisté rozhodli reprezentovat asijskou zemi.

Přestože se stala první hráčkou po šestnácti letech, která ve finále Wimbledonu otočila nepříznivý stav, po triumfu nad Tunisankou 3:6, 6:2, 6:2 příliš emocí neprojevila.

"Vždycky jsem byla spíš klidná. Navíc jsem teď nevěděla, co mám dělat. Byla jsem šokovaná. Dolehlo na mě tolik emocí, že jsem se jen snažila zůstat v klidu. Jednou ode mě možná uvidíte velkou reakci, ale teď to bohužel nebylo," řekla nejmladší wimbledonská vítězka od triumfu Petry Kvitové v roce 2011.

Teprve až když obdržela na tiskové konferenci otázku, jak na její triumf zareagují rodiče, vyhrkly jí do očí slzy. "Chtěli jste vidět emoce, ne? Pravděpodobně budou hrdí," dodala už s úsměvem čerstvá vítězka Wimbledonu.