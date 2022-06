Velký návrat Williamsové končí skrečí. Její parťačku bolí koleno

Majitel hokejových Karlových Varů Karel Holoubek připustil, že existuje varianta, že by Energie prodala extraligovou licenci Zlínu. O možnosti, že by Berani nahradili západočeský klub v nejvyšší soutěži, ve středu informoval Sport.

"Jak to bude dál, zatím nevím. Jde o to, že v Karlovarském kraji nejsou tak bonitní firmy, které by s ekonomickým provozem hokeje sponzorsky pomohly," uvedl Holoubek v krátkém prohlášení na klubovém webu s tím, že zatím není nic dohodnuto ani potvrzeno.

Vedení města by ale rádo extraligu v Karlových Varech zachovalo. "Extraligu v Karlových Varech určitě chceme. Je to dlouholetá tradice našeho města a hráči nás výborně reprezentují. Dokonce jsme v letošním roce měli pět hráčů v přípravě na mistrovství světa a dva z nich tam úspěšně bojovali o bronzové medaile. Naprosto chápu situaci, ve které se klub může, kvůli aktuální ekonomice a drahým energiím, nacházet. Nicméně ta situace je složitá pro nás všechny, pro celé město. Budu moc ráda, pokud se nám povede na toto téma vyvolat nějakou smysluplnou diskusi a najdeme řešení, které povede k zachování extraligy v Karlových Varech," uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Podle ní by Karlovy Vary neměly z hokejové extraligy zmizet. "Když vidím, kolik práce to dalo Kladnu vrátit se mezi elitu, nebo jak každý rok bojuje o postup Jihlava. Pro Karlovy Vary by bylo velmi náročné vrátit se mezi českou hokejovou elitu," dodala primátorka.

Zlín v minulé sezoně z extraligy sestoupil a chystá se na první ligu, ze které chce okamžitě postoupit zpět. Podle Sportu zástupci obou klubů začali jednat o možné výměně licencí a finanční kompenzaci, kterou by Západočeši získali. Zlín v jednání zastupuje Robert Hamrla, který by se příští týden měl stát oficiálně novým generálním manažerem a výkonným ředitelem klubu.

"Toto rozhodnutí by bylo na generálním manažerovi. Ten by měl říct, jestli je nabídka na stole, za jakých podmínek, jestli ty finance umí, nebo neumí sehnat," uvedl primátor Zlína Jiří Korec. Majoritním vlastníkem klubu je město. "Oficiální nabídku s razítkem a podpisem na stole nemáme. Pokud by se objevila, určitě bychom ji zvážili. Já za sebe bych ji velmi zvažoval," dodal Korec.