Přestaňte scrollovat, všeho nechte, to je snad ilegální. Svět sportu šílí z Alcaraze

Bouře jménem Alcaraz dorazila do Tokia.
Dvaadvacetiletý Španěl si v japonské metropoli zahraje desáté finále sezony, během které už nasbíral neuvěřitelných 66 vítězných zápasů.
Pro srovnání, druhý v pořadí roku 2025 je Američan Taylor Fritz se 49 výhrami.
Právě tito dva borci se v Tokiu utkají o titul, jednoznačným favoritem ovšem bude Alcaraz, přestože s Fritzem prohrál na nedávném týmovém Laver Cupu.
Španěl s čerstvým blonďatým přelivem svou aktuální hrou skutečně zvedá diváky ze sedadel a to navzdory zranění z prvního kola, kde si po nepěkném pádu poranil levý kotník.
Nyní už však po bolesti není ani památky. Zejména ve čtvrtfinále proti Američanovi Brandonu Nakashimovi předvedl Alcaraz neskutečný výkon.
Nastřílel 39 vítězných úderů a vyrobil pouhých 18 nevynucených chyb. Nečelil brejkbolu, na servisu za celý zápas prohrál jen osm míčů.
Jeho forhend se podle analýz dostal na desetibodové škále k brutální kvalitě 9,7. Na bekhendu to nebylo o moc horší: 9,5. Průměrné ohodnocení na okruhu ATP se přitom pohybuje kolem 7,3.
"Taková úroveň by měla být ilegální," glosovala trefně Tennis TV.
Čísla, to je jedna věc. Za Alcarazem však nejsou jen vynikající statistiky, ale také atraktivní výměny a spektakulární údery, často následované gestem prstu na uchu, kterým si první hráč světa vychutnává reakce fanoušků na tribunách.
Proti Nakashimovi nadchl dokonalým posledním gamem. Za stavu 6:2, 5:3 Alcaraz na returnu nevyužil tři mečboly, v závěrečné hře ale čaroval. Američana dorazil čtyřmi winnery.
"Vždy říkám, že ukončit zápas je těžké. Obzvlášť když máte předtím mečboly na returnu. Byl to nejlepší poslední game, jaký jsem kdy odehrál. Mám z toho velkou radost," usmíval se.
Především jeden vítězný míč vyčníval. "Přestaňte scrollovat! Tohle musíte vidět, abyste uvěřili. Tohle je z jiného světa," vyzvala organizace ATP na sociálních sítích.
"Okamžitě nechte všeho, co právě děláte. Alcaraz zahrál jeden z nejlepších úderů roku," podobně referoval magazín The Tennis Letter.
"Alcaraz právě trefil jeden z nejlepších úderů sezony. Míč, který příznačně uzavírá jeden z nejlepších zápasů, jaké kdy odehrál," podotkl tenisový novinář José Morgado.
Španělský supertalent v pondělním semifinále sice prohrál první set s Norem Casperem Ruudem, poté ale zase dominoval.
"Cítím se na kurtu skvěle. Pokaždé, když vstoupím na kurt, tak mám pocit, že dokážu cokoli," popsal své aktuální rozpoložení.