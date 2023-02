Tenistka Strýcová ohlásila krátkodobý návrat na kurty

Tenistka Barbora Strýcová, která před necelými dvěma lety ukončila kvůli mateřství kariéru, se vrátí v létě krátkodobě na kurty. Bývalá světová jednička ze čtyřhry to oznámila na sociálních sítích.

Turnaje, do kterých hodlá zasáhnout, zatím nespecifikovala. Mohla by to pro ni ale být příležitost dát sbohem fanouškům, s nimiž se tehdy kvůli těhotenství nemohla ideálně rozloučit.

"V létě se zase (na chvíli) vidíme na kurtech," napsala Strýcová na instagramu a vedle fotografie z tréninku s Petrou Kvitovou připojila také video z posilovny.

Šestatřicetiletá Strýcová ukončila kariéru v květnu roku 2021, o čtyři měsíce později přivedla na svět syna Vincenta. Už během rozlučky ale avizovala, že by se ráda v budoucnu rozloučila s fanoušky v posledním utkání. Jako ideální jmenovala konkrétně Wimbledon, kde před čtyřmi lety triumfovala ve čtyřhře a dostala se do semifinále dvouhry.

"Sama pro sebe si chci zahrát ještě jeden zápas s diváky. Loučím se s kariérou a nepředpokládám, že se vrátím na okruh, ale chtěla bych mít rozlučku s fanoušky," řekla tehdy Strýcová.

Plzeňská rodačka získala na okruhu WTA dva tituly ve dvouhře a 31 ve čtyřhře. S Lucií Šafářovou vybojovaly na hrách v Riu de Janeiro 2016 olympijský bronz. Ve dvouhře byla nejvýše na 16. příčce světového žebříčku.