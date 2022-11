"Myslel jsem, že je opilá, ale mýlil jsem se." Kyrgios se omluvil polské divačce

Australský tenista Nick Kyrgios se omluvil ženě, kterou během červencového finále Wimbledonu obvinil z opilosti. Po dohodě s divačkou, kterou byla dvaatřicetiletá polská právnička Anna Palusová, věnoval 20.000 liber (557.000 korun) na charitu.

Známý bouřlivák Kyrgios si ve finále se Srbem Novakem Djokovičem stěžoval rozhodčímu na to, že na něj žena během výměn mluvila. "Je to ta, co vypadá, jako by měla 700 drinků, kámo," řekl sudímu, který po něm chtěl, aby fanynku identifikoval.

Palusová, kterou poté z tribuny centrálního dvorce vyvedli, se rozhodla proti Kyrgiosovi podniknout právní kroky. Australský tenista se podle ní dopustil svým bezohledným a nepodloženým prohlášením pomluvy. "O nepravdivém obvinění pana Kyrgiose četly miliony lidí po celém světě. To ublížilo mně i mé rodině," řekla v srpnu Palusová.

"Myslel jsem si, že je opilá, ale mýlil jsem se. Omlouvám se," uvedl v dnešním prohlášení pro britská média Kyrgios, který s Djokovičem prohrál ve čtyřech setech. Po finále dostal pokutu 4000 dolarů (téměř 100.000 korun) za užití sprostých slov. Vulgární byl také před královskou lóží, v níž seděl i osmiletý princ George.