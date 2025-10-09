Djokovič pobláznil tenisovou planetu. V neskutečné výměně vrátil pět smečí

Věk je vážně jenom číslo. A zrovna u Novaka Djokoviče zřejmě nikoho nepřekvapí, že i v osmatřiceti letech stále drží krok se širší světovou špičkou.
Čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion v Šanghaji znovu okouzluje. Ani ne tak čirým tenisovým umem, jako bezbřehou bojovností, která ho stále drží ve hře o celkově 101. turnajový titul kariéry.
Rodák z Bělehradu zvládl na turnaji, který během kariéry čtyřikrát ovládl v letech 2012, 2013, 2015 a 2018, už čtyři složité bitvy, během kterých si poranil kotník, achilovku, několikrát byl ošetřován a dokonce vinou brutálního počasí a vlhkosti zvracel přímo na kurtu. Lékaři mu poté museli kontrolovat životní funkce.
"Tohle platí pro všechny, ale je to brutální, když máte den co den 80 procentní vlhkost. Biologicky je to pro mě náročnější a je obrovská výzva se s tím vyrovnat," řekl Djokovič během podniku.
Srb se do čtvrtfinále dostal ve věku 38 let a 133 dní a překonal rekord Rogera Federera. Legendární Švýcar držel dosavadní maximum od roku 2019, kdy rovněž v Šanghaji došel do čtvrtfinále ve věku 38 let a 60 dní.
Ve čtvrtek potom Djokovič došel ještě o kolo dál, když přemohl Belgičana Zizou Bergse navzdory dalším zdravotním potížím.
"Snažil jsem se na dvorci hlavně přežít," přiznal Djokovič po zápase, ve kterém uchvátil těžko uvěřitelnou výměnou.
Pátý hráč světového žebříčku se během ní ocitl v takřka neřešitelné situaci, jenže na druhou stranu dokázal vrátit hned pět smečí.
"Novak Djokovič dokáže nemožné," rozplývala se Tennis TV a s ní prakticky celý tenisový svět. Srb si po fenomenálním defenzivním výkonu symbolicky přiložil prst k uchu, aby si vychutnal zasloužené ovace. A záběry okamžitě dobyly sociální sítě.
NOVAK DJOKOVIC PULLS OFF THE IMPOSSIBLE@DjokerNole #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/MJXtXvtZoO— Tennis TV (@TennisTV) October 9, 2025