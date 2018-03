Stephensová přehrála v Miami Ostapenkovou a slaví šestý titul

před 2 hodinami

Vítězkou tenisového turnaje v Miami je domácí Sloane Stephensová. Třináctá nasazená Američanka porazila světovou pětku Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska 7:6 (7:5), 6:1 a získala na okruhu WTA šestý titul, druhý nejcennější po triumfu na loňském US Open. Pětadvacetiletá Stephensová i Ostapenková loni shodně vyhrály grandslam, protože o pět let mladší Lotyška senzačně ovládla Roland Garros. Ve finále v Miami se potkaly poprvé v kariéře a 12. hráčka žebříčku ho ukončila čistou hrou po hodině a půl. V pondělním novém pořadí WTA se Stephensová ocitne premiérově v elitní desítce. Podařilo se jí vyhrát i šesté finále, do něhož nastoupila.

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch): Muži (dotace 7,972.535 dolarů): Čtyřhra - finále: B. Bryan, M. Bryan (4-USA) - Chačanov, Rubljov (Rus.) 4:6, 7:6 (7:5), 10:4. Ženy (dotace 7,972.535 dolarů): Dvouhra - finále: Stephensová (13-USA) - Ostapenková (6-Lot.) 7:6 (7:5), 6:1.

autor: ČTK | před 2 hodinami