Šílená statistika. Vondroušová pálila brejkboly, Sabalenková si na ni pak postěžovala

Když se u jejího jména objeví jako soupeřka Markéta Vondroušová, Aryna Sabalenková štěstím zrovna nezáří. Česká tenistka na světovou jedničku umí, porazila ji dvakrát v posledních dvou zápasech. Vyrovnaný duel svedla s favoritkou i v 1. kole turnaje v Cincinnati, jenže vyhořela ve zlomových momentech: z rovného tuctu brejkbolů nedokázala proměnit jediný.
Šanci vzít své soupeřce podání měla Vondroušová hned v prvním gemu, ve kterém zahodila hned tři brejkboly. Krok od toho vzít Sabalenkové servis byla v úvodní sadě ještě třikrát, ale ani jednou neuspěla. Vyrovnaný set dospěl do koncovky, za stavu 5:6 bývalá světová šestka poprvé zaváhala a Sabalenková svůj první brejkbol proměnila v zisk sady.
Ani ve druhém setu nedokázala Vondroušová zlomit podání Bělorusky, přestože si vypracovala dalších šest brejkbolů. Sabalenková si už zápas pohlídala a vrátila Vondroušové předchozí dvě porážky.
"S ní je to pokaždé hrozně těžký zápas. Vždycky mě dostane až na hranici možností. Musíte zůstat maximálně koncentrovaní a bojovat o každý bod," řekla na kurtu Sabalenková, jež bude za dva týdny obhajovat titul na US Open. Celkově vyhrála tři grandslamy, Vondroušová je vítězkou Wimbledonu z roku 2023.
Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):
Muži (dotace 9,193.540 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Fritz (4-USA) - Nava (USA) 6:4, 6:4, Tiafoe (10-USA) - Carballés (Šp.) 6:4, 6:3, Atmane (Fr.) - Cobolli (15-It.) 6:4, 3:6, 7:6 (7:5), Fonseca (Braz.) - Davidovich (17-Šp.) 6:7 (4:7), 5:4 skreč, Sonego (31-It.) - Bergs (Belg.) 6:3, 7:6 (7:4).
Ženy (dotace 5,152.599 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Sabalenková (1-Běl.) - Vondroušová (ČR) 7:5, 6:1, Anisimovová (5-USA) - Jeanjeanová (Fr.) bez boje, Rybakinová (9-Kaz.) - Zarazúaová (Mex.) 4:6, 6:0, 7:5, Jüan Jüe (Čína) - Šnajderová (14-Rus.) 6:4, 1:6, 6:3, Mertensová (10-Belg.) - Ngounoueová (USA) 3:6, 7:6 (7:3), 7:5, Kalinská (28-Rus.) - Stearnsová (USA) 7:6 (7:4), 4:6, 6:1.