Tenis

Šance pro Berdychovu družinu? Američanům před Davis Cupem vypadli Shelton a Paul

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Z amerického týmu vypadli před utkáním 2. kola Davisova poháru proti českým tenistům Ben Shelton a Tommy Paul. Výběr kapitána Boba Bryana doplnili Reilly Opelka, Rajeev Ram a Austin Krajicek. Americká tenisová asociace o tom dnes informovala v tiskové zprávě.
Ben Shelton a Jakub Menšík
Ben Shelton a Jakub Menšík | Foto: Reuters

Šestý hráč světa Shelton skrečoval minulý týden kvůli zranění ramene zápas 3. kola US Open proti Adrianu Mannarinovi z Francie. O osm příček hůře postavený Paul vypadl ve stejné fázi turnaje s Alexandrem Bublikem z Kazachstánu.

Opelka, Ram a Krajicek doplnili pětičlenný tým, v němž již figuruje čtvrtý hráč světa Taylor Fritz a světová sedmnáctka Frances Tiafoe. Češi mají v nominaci Jakuba Menšíka, Jiřího Lehečku, Tomáše Macháče, Adama Pavláska a Petra Brunclíka.

Duel Česka s USA se uskuteční v Delray Beach na Floridě 12. a 13. září. V pátek jsou na programu dvě dvouhry, o den později čtyřhra a zbývající dvě dvouhry. Hraje se na tři vítězné zápasy. Vítěz postoupí do osmičlenné závěrečné fáze, kterou bude hostit od 18. do 23. listopadu Boloňa.

Výběr kapitána Tomáše Berdycha se pokusí postoupit mezi osmičku nejlepších celků podruhé. Vloni v ní chyběl po neúspěšném vystoupení ve skupině ve Valencii, kde nestačil na Španělsko, Austrálii a Francii.

Češi postoupili do druhého kola Davis Cupu na přelomu ledna a února díky domácímu vítězství 4:0 nad Koreou. Američané zvítězili stejným výsledkem na Tchaj-wanu.

 
Mohlo by vás zajímat

Nejtěžší boj ještě nevybojoval. Legendární tenista Borg má podle médií rakovinu

Nejtěžší boj ještě nevybojoval. Legendární tenista Borg má podle médií rakovinu

"Co tady ještě děláš?" Frustrovaná Šwiateková se pustila do hádky se známým novinářem

"Co tady ještě děláš?" Frustrovaná Šwiateková se pustila do hádky se známým novinářem

Nejlepší ruce světa, loučí se New York s Muchovou. Naomi si užívá komickou "pomstu"

Nejlepší ruce světa, loučí se New York s Muchovou. Naomi si užívá komickou "pomstu"

Léta spolu nemluvily, teď parťačka kupuje Siniakové náušnice. Nespi, driluje ji Češka

Léta spolu nemluvily, teď parťačka kupuje Siniakové náušnice. Nespi, driluje ji Češka
Tenis sport Obsah Davis Cup

Právě se děje

před 29 minutami
Obrovská euforie Slováků, v kvalifikaci na MS přehráli poprvé v historii Německo
Fotbal

Obrovská euforie Slováků, v kvalifikaci na MS přehráli poprvé v historii Německo

Slováky těsně před pauzou poslal v Bratislavě do vedení bývalý sparťan Hancko a v 55. minutě zvýšil útočník Strelec.
Aktualizováno před 43 minutami
USA varují před uznáním palestinského státu. Budou z toho jen další problémy, tvrdí
Zahraničí

USA varují před uznáním palestinského státu. Budou z toho jen další problémy, tvrdí

Izrael údajně zvažuje anexi okupovaného Západního břehu jako možnou reakci na uznání palestinského státu.
před 1 hodinou
Šance pro Berdychovu družinu? Američanům před Davis Cupem vypadli Shelton a Paul
Tenis

Šance pro Berdychovu družinu? Američanům před Davis Cupem vypadli Shelton a Paul

Z amerického týmu vypadli před utkáním 2. kola Davisova poháru proti českým tenistům Ben Shelton a Tommy Paul.
před 1 hodinou
"Pane, vy jste šarlatán!" Do Kennedyho se v Senátu pustili demokraté i republikáni
Zahraničí

"Pane, vy jste šarlatán!" Do Kennedyho se v Senátu pustili demokraté i republikáni

Slyšení se uskutečnilo den poté, co Kennedyho přes tisíc zaměstnanců a bývalých pracovníků ministerstva zdravotnictví vyzvalo k rezignaci.
Aktualizováno před 1 hodinou
Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte
Zahraničí

ŽIVĚ
Rusko chce destabilizovat Evropu, musíme investovat do obrany, varoval v Praze Rutte

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou

Fotbalisté Turecka na úvod kvalifikace MS zdolali Gruzii 3:2

Fotbalisté Turecka na úvod kvalifikace mistrovství světa ve skupině E zvítězili v Gruzii 3:2. Dva góly dal útočník Kerem Aktürkoglu. Wales zvítězil v Kazachstánu 1:0 a v neúplné tabulce skupiny J se…
Přečíst zprávu
před 2 hodinami
Sparta v Lize mistrů přetlačila Luleu. Rozhodující nájezd proměnil Chlapík
Hokej

Sparta v Lize mistrů přetlačila Luleu. Rozhodující nájezd proměnil Chlapík

Hokejisté pražské Sparty zvítězili v Lize mistrů v Chomutově nad úřadujícím švédským šampionem Lulea HF 2:1 po samostatných nájezdech.
Další zprávy