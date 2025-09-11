Tenis

Raducanuová? Ale kdeže. Alcaraze ulovila vnadná modelka, která dělá z plavek umění

před 1 hodinou
Carlos Alcaraz se stal symbolem letošního US Open, a to minimálně ze dvou důvodů. Jeden byl zřejmý: dvaadvacetiletý Španěl projel Flushing Meadows naprosto suverénním způsobem. Ten druhý se řešil spíš v zákulisí: inspiruje ho ke skvělým výkonům nová známost?
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz | Foto: Reuters

Alcaraz obdržel z rukou Ivana Lendla trofej poté, co ve finále vyklepl Jannika Sinnera. Přitom to byl Ital, kdo byl před duelem mírným favoritem, ve finále dokázal ale vzdorovat pouze ve druhém setu. Také to byla jediná sada, kterou Španěl na své ultimátní pouti New Yorkem ztratil.

Ve finále mu přímo na stadionu držela palce Brooks Naderová. Americká supermodelka byla přitom paradoxně spojována se Sinnerem poté, co ji pozorní fanoušci odhalili v areálu US Open. Milostné pletky s italským tenistou ovšem okamžitě popřela v pořadu Jimmyho Kimmela.

Na otázku, zda sledovala Sinnerův zápas, moderátorovi doporučila, aby se zeptal jinde. "Nemyslím si, že v zápase, na kterém jsem byla, hrál," mlžila osmadvacetiletá Naderová. Až později se ukázalo, že byla držet palce Alcarazovi při osmifinálovém duelu s Arthurem Rinderknechem (7:6, 6:3, 6:4).

Ostře sledovaný vztah "propíchla" až sestra Naderové Grace Ann, která si pustila ústa na špacír během vystoupení na přehlídce Raising Cane's New York Fashion Week.

"Ty zvěsti jsou pravdivé. Randění je takový volný pojem. Ale vím, že mužem okamžiku je právě on," svěřila se s tím, že sama je ze šestinásobného grandslamového šampiona nadšená a těší se, až se poprvé setkají.

Osobní život Alcaraze je hodně sledovaný také díky tomu, že rodák z Murcie nepatří mezi profláknuté proutníky. Je považovaný spíš za rodinný typ, často mluví o matce a svých sourozencích, jinak si své soukromí střeží. Na začátku roku média spekulovala o jeho vztahu s deblovou parťačkou Emmou Raducanuovou, zmíněné fámy ale vyvrátila sama Britka. "Jsme jen přátelé," vysvětlovala.

 
