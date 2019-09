Federer odvrátil porážku, McEnroea a spol. dorazil Zverev. Laver Cup ovládla Evropa

Tenisté Evropy vyhráli i třetí ročník populárního Laver Cupu. V třídenní soutěži v Ženevě zvítězili nad Výběrem světa 13:11 na body.

Poslední rozhodující vítězství na konto evropských hráčů přidal stejně jako loni Němec Alexander Zverev.

Soutěž pojmenovaná po australské tenisové legendě Rodu Laverovi měla dnes dramatické vyvrcholení. Za stavu 10:11 získal závěrečné tři body Zverev díky vítězství nad Kanaďanem Milosem Raonicem až v super-tiebreaku 10:4.

Předtím nezklamal domácí fanoušky Švýcar Roger Federer, když za stavu 7:11 zdolal Johna Isnera z USA a odvrátil možný triumf světového výběru, který opět vedl John McEnroe.

"Byly to neuvěřitelné tři dny. Díky za důvěru, díky Rogere i Rafo, bez vás bych to nedokázal," řekl dojatý Zverev, jenž loni o poháru pro Evropu rozhodl poté, co zdolal Jihoafričana Kevina Andersona.

Dnes se Evropané přitom museli obejít bez světové dvojky Rafaela Nadala, protože po náročném sobotním programu dostal zánět do ruky. Původně měl hrát dnešní úvodní debl s Federerem a pak opět i singl.

Nakonec i bez Nadala šestičlenný tým pod vedením Björna Borga prestižní duel vyhrál stejně jako předloni v Praze a loni v Chicagu. V pražské O2 areně byl součástí vítězného týmu Tomáš Berdych. Příští rok by měli tenisté o Laver Cup bojovat opět ve Spojených státech.

Evropa - Výběr světa 13:11. Federer, Tsitsipas - Isner, Sock 7:5, 4:6, 8:10, Thiem - Fritz 5:7, 7:6 (7:3), 5:10, Federer - Isner 6:4, 7:6 (7:3), A. Zverev - Raonic 6:4, 3:6, 10:4.