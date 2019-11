Podavač se zbavil Sereniny rozmlácené rakety a teď lituje. Přišel o balík peněz

Doslova pro pár stovek se podavač míčků zbavil cenného artefaktu, který se teď může v dražbě prodat až za 50 tisíc dolarů. Deník New York Times přinesl nevšední příběh tenisové rakety, kterou ve vypjatém finále loňského US Open zničila Serena Williamsová.

Video: Serena Williamsová ve finále US Open 2018 | Video: www.youtube.com

Byly to momenty, které se navždy zapsaly do tenisové historie.

Williamsová se v souboji o titul v nabité aréně Arthura Ashe pohádala s rozhodčím Carlosem Ramosem, nazvalo ho lhářem a zlodějem, zničila svou raketu a po sérii trestů ztratila soustředění i celý zápas. Svůj první grandslamovou trofej pozvedla Japonka Naomi Ósakaová.

Poničený pracovní nástroj Američanky ale v tu chvíli začal psát svůj vlastní příběh.

Williamsová, když z ní po utkání vyprchaly veškeré negativní emoce, raketu darovala jednomu z podavačů míčků. Justin Arrington-Holmes v tu chvíli již ikonický předmět převzal, stejně jako podepsanou fotografii.

"Hodně hráčů a hráček se chová hezky, ale někdo, třeba jako Serena a Venus, se stará o něco víc. Pozdraví, naučí se vaše jméno, vytvoří si s vámi vztah," vysvětlil Holmes v článku New York Times.

Po turnaji, na kterém pracoval jako ballboy od roku 2013, odjel zpět do Bostonu pokračovat ve studiu medicíny. Raketu nechal v New Yorku ve skříni. Když se následující léto vrátil domů, tenisový nástroj našel při uklízení bytu.

Poradil se s kamarádem a ten mu navrhnul, ať raketu prodá společnosti Brigandi Coins and Collectibles na Manhattanu. To byla chyba. Ještě větší ale mladík udělal ve chvíli, kdy na místě dostal nabídku. Nakupující mu řekl, že toho o tenisových předmětech moc neví a za raketu nabídl 500 dolarů. Arrington-Holmes nezaváhal a na místě i podepsal potvrzení o tom, jak se raketa do jeho rukou dostala.

Nyní je cenná sportovní relikvie ve dražbě. Jakou cestou se do ní dostala, je zatím záhadou. Vyvolávací cena je 2000 dolarů, ale ve výsledku se očekává mnohem větší částka.

"Určitě to bude minimálně 10 tisíc, a nepřekvapilo by mě, kdyby se nakonec prodala za 25 nebo 50 tisíc dolarů," uvedl Ken Goldin z aukční síně Goldin Auctions. Zájemci mohou přihazovat až do 7. prosince.

Když studenta kvůli zvláštnímu příběhu kontaktovaly newyorské Times, přiznal, že o dalším osudu slavné rakety nic nevěděl. Podle deníku reagoval na zmiňované částky šokovaně.

"Když se podívám zpět, přál bych si, aby mi s jejím prodejem někdo pomohl. Netušil jsem, jak tyhle věci fungují. Jen jsem se toho chtěl zbavit," zalitoval.

A vyjádřil zvláštní přání. "Myslím, že by pár tisíc z utržených peněz mohli dát na charitu, nebo třeba podpořit juniorský tenis v Harlemu. Prostě jen doufám, že z toho vzejde něco dobrého," dodal dvaadvacetiletý Arrington-Holmes.