Největší úspěch kariéry. Osmnáctiletá Nosková vyřadila v Adelaide světovou osmičku

Osmnáctiletá česká tenistka Linda Nosková porazila v 1. kole turnaje v Adelaide 6:3, 6:7, 6:3 světovou osmičku Darju Kasatkinovou z Ruska a zaznamenala největší úspěch své seniorské kariéry.

Vsetínská rodačka hraje teprve popáté v hlavní soutěži turnaje WTA Tour a poprvé v kariéře se utkala se soupeřkou z top 10 žebříčku, a hned s vítězným koncem.

Nosková, které patří v žebříčku 102. místo, už v Adelaide prošla náročnou kvalifikací. Do hlavní soutěže se prokousala přes 58. hráčku světa Annu Kalinskou a 43. Anastasii Potapovovou.

Dnes se Nosková v australském přístavním městě střetla se třetí Ruskou za sebou a postarala se na úvod nové tenisové sezony o velké překvapení.

Třetí nasazené Kasatkinové vzala vítězka juniorského Roland Garros 2021 osmkrát podání, vyhrála 21 z 24 míčů u sítě a zápas ukončila po dvou a půl hodinách křížným forhendem.

"V minulé sezoně jsem měla vzestupy a pády, ale celkově to byl velmi dobrý rok. Začala jsem ho někde kolem 300. místa žebříčku a teď jsem kolem stovky, takže to bylo velké zlepšení," pochvalovala si Nosková, jež byla v srpnu nejlépe na 87. pozici a zahrála si hlavní soutěž na Roland Garros a US Open.

"Samozřejmě bych se ráda posunula zpátky do stovky, snad se mi to letos podaří," dodala semifinalistka turnaje v Praze.

Nevedlo se naopak jiné české naději. Patnáctiletá Brenda Fruhvirtová při druhém startu v hlavní soutěži turnaje WTA podlehla v Aucklandu 1:6, 1:6 Leylah Fernandezové z Kanady. Loňská vítězka osmi turnajů ITF přišla v zápase pětkrát o podání a se třetí nasazenou soupeřkou prohrála za hodinu.

Fruhvirtová se poprvé mezi elitou představila loni v únoru v Guadalajaře, kde v prvním kole podlehla bývalé vítězce US Open Sloane Stephensové. V Aucklandu, kde startovala díky volné kartě od pořadatelů, byla její soupeřkou zase finalistka newyorského grandslamu z roku 2021.

Na turnaji na Novém Zélandu dnes hraje ještě Tereza Martincová, jejíž soupeřkou je Rakušanka Julia Grabherová. V hlavní soutěži jsou také Karolína Muchová a starší ze sester Fruhvirtových Linda.

Tenisový turnaj v Adelaide (tvrdý povrch):

Ženy (dotace 826.837 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Nosková (ČR) - Kasatkinová (3-Rus.) 6:3, 6:7 (2:7), 6:3, Kuděrmětovová (4-Rus.) - Anisimovová (USA) 6:3, 6:0, Beguová (Rum.) - Rogersová (USA) 3:6, 7:6 (7:5), 6:1.

Čtyřhra - 1. kolo: Vondroušová, Kolodziejová (ČR) - Sasnovičová, Mihalíková (Běl./SR) 7:5, 6:4.

Muži (dotace 642.735 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Nišioka (Jap.) - Rune (5-Nor.) 2:6, 6:4, 6:4, Kecmanovič (Srb.) - O'Connell (Austr.) 6:4, 6:4.

Tenisový turnaj žen v Aucklandu (tvrdý povrch, dotace 259.303 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Fernandezová (3-Kan.) - B. Fruhvirtová (ČR) 6:1, 6:1, Ču Lin (Čína) - Brengleová (6-USA) 4:6, 7:6 (8:6), 6:4, Marinová (8-Kan.) - Gálfiová (Maď.) 6:3, 7:6 (7:3), Bonaventureová (Belg.) - McNallyová (USA) 5:7, 6:4, 6:4.