Přes slzy nemohla mluvit. Ani nechcete vědět, co mě bolí, litoval český supertalent

Byla to generační bitva, po které slavila ta starší a zkušenější hráčka. Marie Bouzková postoupila do finále tenisového Livesport Prague Open, ale musela kvůli tomu vyřadit další domácí hráčku, osmnáctiletou Terezu Valentovou. Vycházející český talent porážku dlouho oplakával.

Už ve čtvrtek bylo jasné, že domácí turnaj z kategorie WTA 250 bude mít českou finalistku. Favoritkou prvního semifinále byla vítězka stejného podniku z roku 2022 Marie Bouzková.

Ale vítězná šňůra osmi zápasů v podání Valentové budila respekt a slibovala tuhou bitvu dvou českých tenisových generací.

Nakonec to byla čerstvě sedmadvacetiletá Bouzková, která slavila výhru 6:4 a 7:5. Ale v první řadě šla k síti utěšit kamarádku, kterou zná dobře z reprezentačních akcí.

"Říkala jsem jí u sítě, ať není smutná, že má před sebou velkou budoucnost a nějaké finále si určitě zahraje," líčila aktuálně 47. hráčka světa.

S favoritkou to v druhém setu vůbec nevypadalo dobře. Valentová vedla 5:3 a ke srovnání zápasů jí stačilo pouze dopodávat. To se jí ovšem nepodařilo.

"Snažila jsem se uvolnit a zkusit si vzít brejk zpátky, abych měla šanci se o set ještě poprat. Pak jsem si hodně pomohla servisem a dotáhla to. Bylo to hodně nahoru dolu, jsem ráda, že jsem to zvládla. Je to první finále v této sezoně, moc si toho cením," pochvalovala si Bouzková.

Mladá tenistka TK Sparta Praha postupem do semifinále zajistila pozici v první stovce žebříčku. Přesto byla z porážky hodně zklamaná a dlouho se schovávala pod ručníkem.

"Doufám, že jsem tu zanechala dobrý dojem, dnešek mě moc mrzí," stihla před novináři pronést, než ji opět přemohly slzy a odporoučela se raději do útrob domácího areálu zkrotit emoce.

Po chvíli se vrátila a viditelně klidnější už zápas zhodnotila.

"Z Maruščiné strany to byl určitě dobrý zápas, ale můj výkon byl bohužel šílený. Všude jsem byla pozdě, asi se na mě podepsala únava. Bolí mě tolik věcí, že to ani nechcete vědět. Sotva chodím," přiznala.

To Bouzková se už může těšit na sobotní boj o druhou trofej z tohoto turnaje. Od jejího předchozí triumfu uplynou na konci července přesně tři roky.

"Zítra to bude pro mě zase úplně jiné finále. Ale doufám, že z nějaké malinké části mi ten pocit, co jsem měla, když jsem tady vyhrála, zůstal," prohlásila.

Ve finále si zopakuje českou bitvu, tentokrát s Lindou Noskovou.

"Čeká mě hrozně těžký zápas. Budu si dělat na kurtu to své, abych se dostávala do situací, kdy můžu zatlačit a jít si pro to, když to půjde," dodala.