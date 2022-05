Fruhvirtová zametla v Paříži s hvězdnou Američankou, Martincová v Římě končí

Jen tři gemy povolila Linda Fruhvirtová Američance Christině McHaleové a na přípravném pařížském turnaji před French Open postoupila po výsledku 6:1 a 6:2 do osmifinále, kde vyzve nasazenou jedničku Estonku Kaiu Kanepiovou, která ji vyřadila z předchozího podniku v Madridu.

Sedmnáctiletá Češka dostala do Paříže divokou kartu a v prvním kole vyzvala bývalou 24. hráčku světa McHaleovou. Američanka od začátku zápasu nestíhala tempo pražské rodačky a v prvním setu získala jediný gem.

V tom druhém až do stavu 2:2 držela krok, ale pak už ji Fruhvirtová k ničemu nepustila. Do žebříčku si tak teenagerka zapíše minimálně dalších 15 bodů, které ji pomůžou zpět do první dvoustovky žebříčku.

Česká tenistka Tereza Martincová naopak na turnaji v Římě prohrála 2:6, 6:0, 4:6 s Američankou Amandou Anisimovovou a na okruhu WTA vypadla počtvrté za sebou v prvním kole.

Úvodní sada byla jasnou záležitostí Anisimovové. Na začátku druhého setu si Martincová nechala ošetřit pravé koleno a srovnala na 1:1, když soupeřce za 33 minut nadělila kanára.

Rozhodující dějství bylo vyrovnané do stavu 3:3, pak Martincová po boji ztratila servis a dvacetiletá Američanka nabídnutou výhodu využila. Nad českou soupeřkou uspěla světová dvaatřicítka i ve třetím vzájemném utkání.

Sedmadvacetiletá Martincová spolu s neúspěšným vystoupením v kvalifikaci Billie Jean King Cupu prohrála pátý zápas za sebou. Naposledy 53. hráčka světa zvítězila v březnu v prvním kole v Indian Wells.

Úspěšně zahájil generálku na Roland Garros pětinásobný vítěz římského turnaje Novak Djokovič ze Srbska. Světová jednička zdolala za půldruhé hodiny 6:3, 6:2 Rusa Aslana Karaceva a může se v příštím kole střetnout v souboji grandslamových šampionů se Stanem Wawrinkou. Švýcara ale ještě předtím čeká duel s Djokovičovým krajanem Laslem Djerem.

Tenisový turnaj mužů a žen v Římě (antuka):

Muži (dotace 5,415.410 eur):

Dvouhra - 1. kolo: Dimitrov (Bulh.) - Nakashima (USA) 6:3, 6:4, Norrie (9-Brit.) - Nardi (It.) 6:4, 6:4, Schwartzman (12-Arg.) - Kecmanovič (Srb.) 6:2, 3:6, 7:6 (7:3), Báez (Arg.) - Griekspoor (Niz.) 6:3, 6:7 (7:9), 6:2, Isner (USA) - F. Cerúndolo (Arg.) 6:4, 6:3, Goffin (Belg.) - Hurkacz (11-Pol.) 7:6 (10:8), 7:6 (7:2).

2. kolo: Djokovič (1-Srb.) - Karacev (Rus.) 6:3, 6:2, Garín (Chile) - Ruusuvuori (Fin.) 6:4, 6:4.

Ženy (dotace 2,527.250 eur):

Dvouhra - 1. kolo: Anisimovová (USA) - Martincová (ČR) 6:2, 0:6, 6:4, Davisová (USA) - Ostapenková (11-Lot.) 6:2, 6:3, Teichmannová (Švýc.) - Paoliniová (It.) 6:3, 6:2, Brengleová (USA) - Kosťuková (Ukr.) 6:4, 6:3, Pegulaová (13-USA) - Samsonovová (Rus.) 4:6, 6:3, 6:4, Rybakinová (Kaz.) - Avanesjanová (Rus.) 6:4, 7:6 (7:0), Alexandrovová (Rus.) - Stephensová (USA) 6:1, 6:2., Osoriová (Kol.) - Bronzettiová (It.) 7:6 (7:4), 6:3, Ruseová (Rum.) - Rogersová (USA) 3:6, 6:1, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo: Karolína Plíšková, Ostapenková (ČR/Lot.) - Putincevová, Collinsová (Kaz./USA) 6:3, 6:2.

Tenisový turnaj žen v Paříži:

Ženy ( dotace 92,742 eur):

Dvouhra 1. kolo - L. Fruhvirtová (ČR) - McHaleová (USA) 6:1, 6:2.