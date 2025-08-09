Macháč dál prohrává. Ze Cincinnati ho snadno vyřadil francouzský veterán

Suverénně zvládl první zápas od zisku wimbledonského titulu Ital Jannik Sinner. První hráč světového žebříčku za hodinu deklasoval Kolumbijce Daniela Elahiho Galána, jenž do hlavní soutěže prošel z kvalifikace. Přemožitele Víta Kopřivy z úvodního kola vyprovodil z kurtu za hodinu dvakrát 6:1.
Čtyřiadvacetiletý Macháč v Cincinnati nezvládl hned první zápas stejně jako vloni při zdejším debutu. Na Mannarina nestačil ani ve druhém vzájemném utkání, vloni s ním prohrál na Masters v Indian Wells.
Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):
Muži (dotace 9,193.540 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Mannarino (Fr.) - Macháč (19-ČR) 6:3, 6:3, Sinner (1-It.) - Galán (Kol.) 6:1, 6:1, Rune (7-Dán.) - Safiullin (Rus.) 7:5, 7:6 (7:5), Bonzi (Fr.) - Musetti (8-It.) 5:7, 6:4, 7:6 (7:4), Rinderknech (Fr.) - Ruud (11-Nor.) 6:7 (5:7), 6:4, 6:2, Paul (13-USA) - Martínez (Šp.) 6:2, 6:2, Auger-Aliassime (23-Kan.) - Etcheverry (Arg.) 6:2, 7:6 (7:3), Tsitsipas (25-Řec.) - Marozsán (Maď.) 7:6 (7:3), 6:2, Michelsen (28-USA) - Moutet (Fr.) 3:6, 6:3, 6:4, Humbert (20-Fr.) - Wong (Hong.) 6:3, 6:4, Diallo (30-Kan.) - Báez (Arg.) 7:5, 6:4.
Ženy (dotace 5,152.599 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Šwiateková (3-Pol.) - Potapovová (Rus.) 6:1, 6:4, Bouzasová (Šp.) - Fernandezová (21-Kan.) 6:3, 6:3, Kosťuková (25-Ukr.) - Mariaová (Něm.) 6:0, 6:1, Itoová (Jap.) - Pavljučenkovová (27-Rus.) 6:1, 4:6, 6:4, Keysová (6-USA) - Lysová (Něm.) 1:6, 6:3, 7:6 (7:1), Alexandrovová (12-Rus.) - Sunová (N. Zél.) 6:4, 6:2, Townsendová (USA) - Samsonovová (13-Rus.) 6:2, 6:4, Jointová (Austr.) - Haddadová Maiaová (18-Braz.) 6:4, 4:6, 6:4, Cirsteaová (Rum.) - Frechová (22-Pol.) 7:6 (7:4), 2:6, 6:4, Raducanuová (30-Brit.) - Danilovičová (Srb.) 6:3, 6:2.
Čtyřhra - 1. kolo: Krejčíková, Ostapenková (ČR/Lot.) - Danilinová, Kruničová (Kaz./Srb.) 4:6, 6:2, 10:8.