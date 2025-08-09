Tenis

Macháč dál prohrává. Ze Cincinnati ho snadno vyřadil francouzský veterán

Tomáš Macháč skončil na turnaji Masters v Cincinnati ve druhém kole. Český tenista, jenž měl coby devatenáctý nasazený na úvod volný los, prohrál se sedmatřicetiletým francouzským kvalifikantem Adrianem Mannarinem za hodinu a půl 3:6, 3:6.
Suverénně zvládl první zápas od zisku wimbledonského titulu Ital Jannik Sinner. První hráč světového žebříčku za hodinu deklasoval Kolumbijce Daniela Elahiho Galána, jenž do hlavní soutěže prošel z kvalifikace. Přemožitele Víta Kopřivy z úvodního kola vyprovodil z kurtu za hodinu dvakrát 6:1.

Čtyřiadvacetiletý Macháč v Cincinnati nezvládl hned první zápas stejně jako vloni při zdejším debutu. Na Mannarina nestačil ani ve druhém vzájemném utkání, vloni s ním prohrál na Masters v Indian Wells.

Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):

Muži (dotace 9,193.540 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Mannarino (Fr.) - Macháč (19-ČR) 6:3, 6:3, Sinner (1-It.) - Galán (Kol.) 6:1, 6:1, Rune (7-Dán.) - Safiullin (Rus.) 7:5, 7:6 (7:5), Bonzi (Fr.) - Musetti (8-It.) 5:7, 6:4, 7:6 (7:4), Rinderknech (Fr.) - Ruud (11-Nor.) 6:7 (5:7), 6:4, 6:2, Paul (13-USA) - Martínez (Šp.) 6:2, 6:2, Auger-Aliassime (23-Kan.) - Etcheverry (Arg.) 6:2, 7:6 (7:3), Tsitsipas (25-Řec.) - Marozsán (Maď.) 7:6 (7:3), 6:2, Michelsen (28-USA) - Moutet (Fr.) 3:6, 6:3, 6:4, Humbert (20-Fr.) - Wong (Hong.) 6:3, 6:4, Diallo (30-Kan.) - Báez (Arg.) 7:5, 6:4.

Ženy (dotace 5,152.599 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Šwiateková (3-Pol.) - Potapovová (Rus.) 6:1, 6:4, Bouzasová (Šp.) - Fernandezová (21-Kan.) 6:3, 6:3, Kosťuková (25-Ukr.) - Mariaová (Něm.) 6:0, 6:1, Itoová (Jap.) - Pavljučenkovová (27-Rus.) 6:1, 4:6, 6:4, Keysová (6-USA) - Lysová (Něm.) 1:6, 6:3, 7:6 (7:1), Alexandrovová (12-Rus.) - Sunová (N. Zél.) 6:4, 6:2, Townsendová (USA) - Samsonovová (13-Rus.) 6:2, 6:4, Jointová (Austr.) - Haddadová Maiaová (18-Braz.) 6:4, 4:6, 6:4, Cirsteaová (Rum.) - Frechová (22-Pol.) 7:6 (7:4), 2:6, 6:4, Raducanuová (30-Brit.) - Danilovičová (Srb.) 6:3, 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo: Krejčíková, Ostapenková (ČR/Lot.) - Danilinová, Kruničová (Kaz./Srb.) 4:6, 6:2, 10:8.

 
