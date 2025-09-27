Odplata za olympiádu. Nosková vstoupila do turnaje v Pekingu výhrou nad Číňankou

Nosková měla coby 26. nasazená na úvod China Open volno a soupeřku z druhé stovky světového žebříčku dnes porazila za hodinu a čtvrt. Wang Si-jü, která ji mimo jiné loni vyřadila v 1. kole olympijského turnaje v Paříži, nepustila ani k jednomu brejkbolu.
Soupeřkou Noskové v boji o osmifinále bude buď další domácí hráčka Čeng Čchin-wen, nebo Emiliana Arangová z Kolumbie.
V 2. kole mužského turnaje v Pekingu bude ještě dnes hrát Jakub Menšík s Francouzem Arthurem Cazauxem.
Tenisový turnaj v Pekingu (tvrdý povrch):
Muži (dotace 4,016.050 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: De Minaur (3-Austr.) - Rinderknech (Fr.) 6:3, 3:6, 7:6 (7:2).
Ženy (dotace 8,963.700 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Nosková (26-ČR) - Wang Si-jü (Čína) 6:3, 6:2, Pegulaová (5-USA) - Tomljanovicová (Austr.) 6:0, 6:3, Sönmezová (Tur.) - Tausonová (10-Dán.) 6:4, 2:6, 6:3, Jointová (Austr.) - Šnajderová (17-Rus.) 7:5, 6:1, Boissonová (Fr.) - Samsonovová (19-Rus.) 6:3, 6:4, Kosťuková (23-Ukr.) - Seidelová (Něm.) 6:1, 6:1.
Tenisový podzim na CANAL+ Sport
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.