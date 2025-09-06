Tenis

Letošní US Open má přeci jen české vítězky. Sestry Kovačkovy ovládly juniorku

před 1 hodinou
České tenistky Alena a Jana Kovačkovy vyhrály juniorskou čtyřhru na US Open. V dnešním finále porazily na newyorském betonu belgicko-litevskou dvojici Jeline Vandrommeová, Laima Vladsonová 6:2, 6:2. Nasazené trojky uspěly za necelou hodinu.
Alena a Jana Kovačkovy
Alena a Jana Kovačkovy | Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sestry Kovačkovy se staly prvními ryze českými vítězkami soutěže od roku 2013. Tehdy turnaj ovládly Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Před třemi lety vyhrála juniorský debl ve Flushing Meadows také Lucie Havlíčková, která hrála s Ruskou Dianou Šnajderovou.

Pro Alenu Kovačkovou šlo o druhý grandslamový titul z juniorské čtyřhry. V roce 2023 uspěla ve Wimbledonu s Laurou Samson. Její o dva roky mladší sestra Jana zvítězila na juniorském grandslamu poprvé. Hráčky TK Sparta Praha si vynahradily zklamání z juniorského Roland Garros, kde prohrály ve finále s německou dvojicí Eva Bennemannová, Sonja Zhenikhovová.

České tenistky získaly první set proti nasazeným čtyřkám Vandrommeové a Vladsonové díky dvěma brejkům ze stavu 1:1 na 5:1. Také ve druhém setu udržely sestry Kovačkovy stoprocentní hru na servisu a po dalších dvou brejcích utkání dovedly k vítězství. Turnajem prošly bez ztráty setu.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):

Muži:

Čtyřhra - finále: Granollers, Zeballos (5-Šp./Arg.) - Skupski, Salisbury (6-Brit.) 3:6, 7:6 (7:4), 7:5.

Junioři:

Dvouhra - finále: Ivanov (1-Bulh.) - Vasilev (5-Bulh.) 7:5, 6:3.

Čtyřhra - finále: Hance, Kennedy (6-USA) - Willwerth, Johnston (7-USA) 6:3, 1:6, 10:8.

Juniorky:

Dvouhra - finále: Vandrommeová (14-Belg.) - Nilssonová (Švéd.) 7:6 (7:2), 6:2.

Čtyřhra - finále: A. Kovačková, J. Kovačková (3-ČR) - Vandrommeová, Vladsonová (4-Belg./Lit.) 6:2, 6:2.

 
