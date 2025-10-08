Lehečka padl, Muchová vzdala. Uspěla jen Siniaková proti australské hvězdičce

Třiadvacetiletý Lehečka první sadu prohrál po soupeřově brejku na 5:3. Ve druhé s Rinderknechem držel krok až do tie-breaku.
V něm ze stavu 3:5 vyrovnal na 5:5, pak ale přišel o podání a třicetiletý Francouz vzápětí zápas ukončil.
Patnáctého nasazeného Lehečku porazil 54. hráč světa podruhé ze tří vzájemných zápasů.
Rinderknech navázal na předchozí vítězství nad světovou trojkou Alexanderem Zverevem z Německa a poprvé si na Masters zahraje čtvrtfinále. V něm doplnil svého bratrance Valentina Vacherota z Monaka.
Muchová v prvním setu neudržela proti Frechové vedení 5:3, promarnila setbol a v tie-breaku prohrála jasně 1:7.
Ve druhém už devětadvacetileté Češce ve velkém vedru, na které si stěžovala už v předchozím zápase, viditelně docházely síly. Za stavu 1:2 si vyžádala ošetření a po dvou dalších gamech utkání vzdala.
Se sedmadvacetiletou Polkou se přitom dosud utkala dvakrát a až do dnešního duelu s ní neztratila ani set.
Siniaková sice v prvním setu proti devatenáctileté australské hvězdičce Jointové dvakrát ztratila servis, sama ale podání soupeřce sebrala čtyřikrát.
Druhou sadu už měla světová jednička ve čtyřhře zcela pod kontrolou a počtvrté v sezoně postoupila ve dvouhře do čtvrtfinále. V něm narazí na Ivu Jovicovou z USA.
Tenisový turnaj mužů v Šanghaji (tvrdý povrch, dotace 9,193.540 dolarů):
Dvouhra - 4. kolo: Rinderknech (Fr.) - Lehečka (15-ČR) 6:3, 7:6 (7:5).
Tenisový turnaj žen ve Wu-chanu (tvrdý povrch, dotace 3,654.963 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Siniaková (ČR) - Jointová (Austr.) 6:3, 6:1, Frechová (Pol.) - Muchová (12-ČR) 7:6 (7:1), 4:1 skreč, Pegulaová (6-USA) - Baptisteová (USA) 6:4, 4:6, 7:6 (8:6)Alexandrovová (9-Rus.) - Liová (USA) 7:6 (7:5), 6:2, Bencicová (13-Švýc.) - Mertensová (Belg.) bez boje, Jovicová (USA) - Bouzasová (Šp.) 6:4, 6:4, Sabalenková (1-Běl.) - Šramková (SR) 4:6, 6:3, 6:1, Gauffová (3-USA) - Učidžimaová (Jap.) 6:1, 6:0, Tausonová (10-Dán.) - Ružičová (Chorv.) 6:4, 6:0, Samsonovová (16-Rus.) - Keninová (USA) 3:6, 6:3, 6:1, Čang Šuaj (Čína) - Cirsteaová (Rum.) 6:4, 3:6, 6:4.
Čtyřhra - 2. kolo: Siniaková, Hunterová (ČR/Austr.) - Mertensová, V. Kuděrmětovová (2-Belg./Rus.) bez boje.