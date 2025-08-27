Lehečka i Macháč si poradili s Jihoameričany. Ve 3. kole US Open už je i Krejčíková

Jednadvacátý nasazený Macháč vykročil za vítězstvím díky povedené koncovce prvního setu, kde odvrátil za stavu 4:5 setbol a v tie-breaku uspěl 7:4.
Druhou sadu získal český tenista zásluhou dvou brejků a ve třetí sadě zvítězil po prolomeném podání soupeře v šesté hře. Vedle stoprocentního servisu zaznamenal také 30 vítězných míčů.
Čtyřiadvacetiletý Macháč si poradil s loňským vítězem turnaje Next Gen hráčů do 20 let Fonsecou za necelé dvě hodiny.
Berounský rodák, který obhajuje osmifinálovou účast, pokračuje ve Flushing Meadows bez ztráty setu.
Příště může narazit na krajana Jakuba Menšíka, který nyní bojuje s Francouzem Ugem Blanchetem.
Dvacátý nasazený Lehečka postoupil do 3. kola US Open podruhé za sebou a vyrovnal si ve Flushing Meadows dosavadní maximum. Etcheverryho zdolal po dvou a půl hodinách a srovnal bilanci vzájemných zápasů na 2:2. Oplatil mu letošní porážku z turnaje v Hamburku. V poměru vítězných míčů soupeře předčil 47:23, zaznamenal také 12 es.
Přestože třiadvacetiletý Lehečka prohrál první set po dvou ztracených servisech, v dalším průběhu už byl na podání stoprocentní.
Vývoj srovnal zásluhou "kanára" ve druhé sadě, třetí set vybojoval díky dalším dvěma brejkům a ve čtvrté sadě dotáhl k úspěchu brzké vedení 2:0.
Příště narazí na nasazenou dvanáctku Nora Caspera Ruuda, nebo Raphaëla Collignona z Belgie.
Loňská vítězka Wimbledonu Krejčíková porazila Učidžimaovou za hodinu a 11 minut. V poměru vítězných míčů ji přehrála 21:8, pětkrát také prolomila její servis.
Do 3. kola US Open postoupila podruhé v kariéře a poprvé od roku 2021. Příště narazí na nasazenou desítku Američanku Emmu Navarrovou, které bude chtít oplatit porážku ze 3. kola letošního Wimbledonu.
Tenisový grandslamový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):
Muži:
Dvouhra - 2. kolo: Lehečka (20-ČR) - Etcheverry (Arg.) 3:6, 6:0, 6:2, 6:4, Macháč (21-ČR) - Fonseca (Braz.) 7:6 (7:4), 6:2, 6:3, Fritz (4-USA) - Harris (JAR) 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, 6:4, Collignon (Belg.) - Ruud (12-Nor.) 6:4, 3:6, 3:6, 6:4, 7:5, Kym (Švýc.) - Nakashima (30-USA) 4:6, 7:6 (7:2), 7:5, 3:6, 7:6 (10:8), Bonzi (Fr.) - Giron (USA) 2:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4, Bergs (Belg.) - Draper (5-Brit) bez boje, Djokovič (7-Srb.) - Svajda (USA) 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1.
Ženy:
Dvouhra - 2. kolo: Krejčíková (ČR) - Učidžimaová (Jap.) 6:4, 6:2, Pegulaová (4-USA) - Blinkovová (Rus.) 6:1, 6:3, Navarrová (10-USA) - McNallyová (USA) 6:2, 6:1, Raducanuová (Brit.) - Tjenová (Indon.) 6:2, 6:1, Azarenková (Běl.) - Pavljučenkovová (Rus.) 6:3, 6:3.