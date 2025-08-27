Tenis

Lehečka i Macháč si poradili s Jihoameričany. Ve 3. kole US Open už je i Krejčíková

Sport ČTK Sport, ČTK
Aktualizováno 27. 8. 2025 23:32
Jiří Lehečka postoupil jako první z českých tenistů do 3. kola US Open. Argentince Tomáse Martína Etcheverryho porazil v New Yorku 3:6, 6:0, 6:2, 6:4. Vzápětí ho napodobil i Tomáš Macháč, jenž zdolal 7:6, 6:2, 6:3 jiného Jihoameričana, brazilský megatalent Joaa Fonsecu. Uspěla i Barbora Krejčíková, jež si poradila s Japonkou Mojukou Učidžimaovou 6:4, 6:2.
Jiří Lehečka na US Open 2025
Jiří Lehečka na US Open 2025 | Foto: Reuters

Jednadvacátý nasazený Macháč vykročil za vítězstvím díky povedené koncovce prvního setu, kde odvrátil za stavu 4:5 setbol a v tie-breaku uspěl 7:4.

Druhou sadu získal český tenista zásluhou dvou brejků a ve třetí sadě zvítězil po prolomeném podání soupeře v šesté hře. Vedle stoprocentního servisu zaznamenal také 30 vítězných míčů.

Čtyřiadvacetiletý Macháč si poradil s loňským vítězem turnaje Next Gen hráčů do 20 let Fonsecou za necelé dvě hodiny.

Berounský rodák, který obhajuje osmifinálovou účast, pokračuje ve Flushing Meadows bez ztráty setu.

Příště může narazit na krajana Jakuba Menšíka, který nyní bojuje s Francouzem Ugem Blanchetem.

Dvacátý nasazený Lehečka postoupil do 3. kola US Open podruhé za sebou a vyrovnal si ve Flushing Meadows dosavadní maximum. Etcheverryho zdolal po dvou a půl hodinách a srovnal bilanci vzájemných zápasů na 2:2. Oplatil mu letošní porážku z turnaje v Hamburku. V poměru vítězných míčů soupeře předčil 47:23, zaznamenal také 12 es.

Přestože třiadvacetiletý Lehečka prohrál první set po dvou ztracených servisech, v dalším průběhu už byl na podání stoprocentní.

Vývoj srovnal zásluhou "kanára" ve druhé sadě, třetí set vybojoval díky dalším dvěma brejkům a ve čtvrté sadě dotáhl k úspěchu brzké vedení 2:0.

Etcheverryho zdolal po dvou a půl hodinách a srovnal bilanci vzájemných zápasů na 2:2.

Oplatil mu letošní porážku z turnaje v Hamburku. V poměru vítězných míčů soupeře předčil 47:23, zaznamenal také 12 es.

Dvacátý nasazený Lehečka postoupil do 3. kola US Open podruhé za sebou a vyrovnal si ve Flushing Meadows dosavadní maximum.

Příště narazí na nasazenou dvanáctku Nora Caspera Ruuda, nebo Raphaëla Collignona z Belgie.

Loňská vítězka Wimbledonu Krejčíková porazila Učidžimaovou za hodinu a 11 minut. V poměru vítězných míčů ji přehrála 21:8, pětkrát také prolomila její servis.

Do 3. kola US Open postoupila podruhé v kariéře a poprvé od roku 2021. Příště narazí na nasazenou desítku Američanku Emmu Navarrovou, které bude chtít oplatit porážku ze 3. kola letošního Wimbledonu.

Tenisový grandslamový turnaj US Open (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo: Lehečka (20-ČR) - Etcheverry (Arg.) 3:6, 6:0, 6:2, 6:4, Macháč (21-ČR) - Fonseca (Braz.) 7:6 (7:4), 6:2, 6:3, Fritz (4-USA) - Harris (JAR) 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, 6:4, Collignon (Belg.) - Ruud (12-Nor.) 6:4, 3:6, 3:6, 6:4, 7:5, Kym (Švýc.) - Nakashima (30-USA) 4:6, 7:6 (7:2), 7:5, 3:6, 7:6 (10:8), Bonzi (Fr.) - Giron (USA) 2:6, 4:6, 7:5, 6:3, 6:4, Bergs (Belg.) - Draper (5-Brit) bez boje, Djokovič (7-Srb.) - Svajda (USA) 6:7 (5:7), 6:3, 6:3, 6:1.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo: Krejčíková (ČR) - Učidžimaová (Jap.) 6:4, 6:2, Pegulaová (4-USA) - Blinkovová (Rus.) 6:1, 6:3, Navarrová (10-USA) - McNallyová (USA) 6:2, 6:1, Raducanuová (Brit.) - Tjenová (Indon.) 6:2, 6:1, Azarenková (Běl.) - Pavljučenkovová (Rus.) 6:3, 6:3.

 
Mohlo by vás zajímat

"Pane bože, úder týdne." Svět tenisu se rozplývá nad magickou výměnou Muchové

"Pane bože, úder týdne." Svět tenisu se rozplývá nad magickou výměnou Muchové

Muchová zvládla bláznivou bitvu. V New Yorku dojde na derby českých hvězd

Muchová zvládla bláznivou bitvu. V New Yorku dojde na derby českých hvězd

Muchová - Cirsteaová 2:1. Češka je po parádním dramatu ve třetím kole

Muchová - Cirsteaová 2:1. Češka je po parádním dramatu ve třetím kole

"Nemáš vzdělání." Partnerka Siniakové v ostré hádce, Amerika řeší rasistický podtext

"Nemáš vzdělání." Partnerka Siniakové v ostré hádce, Amerika řeší rasistický podtext
Tenis sport Obsah US Open

Právě se děje

před 9 minutami
Auto

Jen jedna cena, příplatková výbava neexistuje. Čínský BAIC vytěžil Mercedes-Benz

Jen jedna cena, příplatková výbava neexistuje. Čínský BAIC vytěžil Mercedes-Benz
Prohlédnout si 20 fotografií
Model X7 má oslovit zákazníky zpracováním a výbavou.
Automobilka se chlubí tím, že se inspirovala u Mercedesu, s nímž 20 let spolupracuje.
Aktualizováno před 10 minutami
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky
Zahraničí

ŽIVĚ
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 27 minutami
Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let
Zahraničí

Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Premiérka se zpětně omluvila za telefonát s kambodžským expremiérem v době konfliktu mezi oběma zeměmi.
před 38 minutami
Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa
Ostatní sporty

Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

"Měl vždy svůj názor, a i když občas dojde k jejich výměně, tak náš vztah je bezproblémový,“ říká o svém synovi a svěřenci kanoista Petr Fuksa.
před 1 hodinou
Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy
Motorismus

Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Promotér ruské Velké ceny žaluje formuli 1 u londýnského soudu. Po zrušení závodů kvůli invazi na Ukrajinu žádá 50 milionů liber.
před 1 hodinou
Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet
Domácí

Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Inflace se drží pod třemi procenty a nominální mzdy stále rostou solidním tempem, díky čemuž se reálná kupní síla Čechů zvyšuje.
před 1 hodinou
Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus
Kultura

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

The Rasmus měli původně vystoupit už loni, svou účast však nakonec odřekli.
Další zprávy