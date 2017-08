Halepová je krok od sesazení Plíškové z trůnu, ve finále je i přemožitel Nadala

před 1 hodinou

Pokud dnes Simona Halepová zvládne finále proti Garbiňe Muguruzaové, vystřídá Karolínu Plíškovou na pozici světové jedničky.

Cincinnati - Australský tenista Nick Kyrgios a Bulhar Grigor Dimitrov si ve finále v Cincinnati zahrají o první titul z turnaje série Masters. Dvaadvacetiletý Kyrgios zdolal v semifinále 7:6, 7:6 bývalou světovou trojku Davida Ferrera ze Španělska, Dimitrov také ve dvou tie-breacích porazil domácího Američana Johna Isnera.

Kyrgios zvládl poté, co ve čtvrtfinále vyřadil Ferrerova krajana Rafaela Nadala, španělský dvojboj. "Hrát s ním (Ferrerem) je hrůza. Zvlášť proto, že já jsem hodně vysoký a on moc ne. V tie-breacích jsem dobře podával, ale celkově to z mé strany nebyl nejlepší tenis, takže jsem rád, že jsem přesto vyhrál," uvedl Australan po zápase, v němž nebyl k vidění ani jeden brejk.

Stejný průběh měl i duel Dimitrova s Isnerem, který pro sebe sedmý nasazený Bulhar rozhodl 12:10 v druhé zkrácené hře. "Myslím, že je to dobrý pokrok," uvedl Dimitrov ke svému postupu do prvního Masters v kariéře. "Už se na tour pohybuju nějaký ten pátek a těchto okamžiků si vážím. Vážím si jich čím dál víc," dodal.

V ženském finále na sebe narazí Španělka Garbiňe Muguruzaová a Rumunka Simona Halepová, jež v případě vítězství vystřídá Karolínu Plíškovou na pozici světové jedničky.

Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):

Muži (dotace 5,244.930 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Kyrgios (Austr.) - Ferrer (Šp.) 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

Ženy (dotace 2,836.904 dolarů):

Čtyřhra - finále:

Chan Yung-jan, Hingisová (2-Tchaj-wan/Švýc.) - Hsieh Su-wei, Niculescuová (Tchaj-wan/Rum.) 4:6, 6:4, 10:7.