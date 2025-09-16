Tenis

Sebrali mu žiletky i vodu po holení. Pak Becker nevěděl, jestli někdo neumírá

Miroslav Harnoch Miroslav Harnoch
před 3 hodinami
Tahle kniha není příliš o tenise. Šestinásobný grandslamový šampion Boris Becker se v nové autobiografii vrací k zážitkům z britského vězení, kam se dostal před třemi lety za zatajování majetku. Ve vzpomínkách jde hodně dopodrobna.
Boris Becker na autogramiádě své knihy
Foto: ČTK

Pro někoho, kdo se celý život živil tenisem a pohyboval se mezi boháči, byl svět vězení, obzvlášť v cizí zemi, úplnou neznámou.

Což Becker pestře popisuje i v jedné z úvodních kapitol se vzpomínkou na nástup do věznice.

"Svlékl jsem si oblek Ralph Lauren, rozvázal wimbledonskou kravatu… Dvě žiletky, které jsem si přibalil, mi odebrali. Stejně tak nůžky na nehty. Lahvičku vody po holení - no uznejte, vzal by si někdo za mříže vodu po holení, kdyby věděl, co ho čeká?" napsal Becker v knize s podtitulem "Vítězství, porážky, nový začátek", která vychází 25. září.

Legendární německý tenista byl původně odsouzený na dva a půl roku, ale ve dvou britských věznicích strávil dohromady pouze osm měsíců, než byl deportován do Německa.

Jako bývalá tenisová světová jednička prý neměl žádné zvláštní zacházení, pouze mu vězeňská služba zajistila pobyt na samotce, aby ho ochránila, než se ve společnosti pachatelů násilné trestné činnosti socializuje.

"Během první noci mě budil křik. Takový, jako když se někdo zraní. Jako by potřeboval pomoc. Jako by někdo umíral. Nevíte, odkud to přichází, je to prostě někde v mezerách ve světle, které prosvítá z chodby do cely. Horší než křik je to, že nevíte, co se děje," uvedl.

Na co si musel zvyknout především, byl diskomfort na všech frontách.

"Někdy jste se šli sprchovat a tekla jen ledová voda. Nikdy nevíte proč. Byla to jen další nepříjemná skutečnost, kterou nemůžete ovlivnit. Špína byla všude na podlaze. Dozorce mi hodil žabky a řekl: Borisi, obuj si je, nikdy nevíš, co je na zemi. Poprvé v životě jsem se sprchoval v žabkách," přiznal.

Vtipná situace nastala, když se musel oholit přiděleným strojkem s krátkou žiletkou.

"Měl jsem od toho řezné a bodné rány na obličeji a pod bradou. Krátce nato si mě zavolal vězeňský lékař a vyptával se mě, jestli se nesnažím ublížit si. Proč bych to sakra dělal?"

Jednoduché prý nebylo ani to, že se pohyboval v prostředí, kde drogy a alkohol byly běžnou záležitostí a dozorci před tím odvraceli tvář.

"Alkohol byl snadný. Lidi ho vyráběli z cukru, ovoce a dalších věcí, které se mohly koupit za kapesné v kantýně. Pak tu byly drogy. Tráva, pilulky, heroin. Někdy přicházely interní poštou, zadní chodbou. Někdy to byli dozorci, kteří si brali podíl," popsal Becker. 

Nová autobiografie bývalého tenisty a současného televizního komentátora má 352 stran, stát bude 22 liber, tedy asi 620 Kč. 

