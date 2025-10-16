Půl milionu za minutu tenisu. Exhibice v Rijádu budí emoce kvůli výhodným porážkám

Ty obrázky v posledních dnech a týdnech obletěly svět. Španěl Carlos Alcaraz se svíjí na kurtu v Tokiu v bolestech kvůli bolavému kotníku. Z dvorce se v Šanghaji odbelhal i jeho italský rival Jannik Sinner, Srb Novak Djokovič zase během zápasu zvracel do koše.
Nikomu z nich to ale nezabránilo v tom, aby přijeli do Rijádu zúčastnit se nejlukrativnější exhibice, která v tenise aktuálně existuje. Spolu s nimi na akci dorazili ještě Američan Taylor Fritz, Němec Alexander Zverev a Řek Stefanos Tsitsipas.
Šest hráčů dostane jako startovné 1,5 milionu dolarů a kdo vyhraje, ještě 4,5 milionu dolarů navrch. V přepočtu si tak šampion vydělá asi 125 milionů korun.
"Samozřejmě beru kritiku, ale někdy nás lidé nechápou. Exhibiční turnaje jsou přece něco jiného než velké podniky trvající dva týdny, které jsou psychicky opravdu náročné," řekl agentuře PA Alcaraz.
Ten totiž patří k nejhlasitějším odpůrcům kalendáře ATP, podle něj je příliš našlapaný povinnými akcemi a tenisté, obzvlášť ti vrcholoví, kteří hrají až do posledních kol, nestíhají dostatečně regenerovat.
"Tady je to pár dní zábavy, proto sem jezdíme. Sejdou se ti nejlepší a věřím, že tím i pomůžeme tenisu," nechal se slyšet aktuálně první hráč světa.
Jeho kotník už je prý v pořádku a bude připravený podat dobrý výkon. Stejně tak si pochvaloval pár dní volna i druhý muž rankingu a loňský vítěz Six Kings Slamu Sinner.
"Myslím, že to bylo psychického rázu a když se to spojilo s tím vlhkem a vedrem v Šanghaji, promítlo se to i do mé kondice. Teď už jsem zase připravený," dušuje se hvězdný Ital.
Akce, kterou živě přenáší Netflix, rozděluje fanoušky na dva tábory. Na ty, kteří se těší na bitvy, které jsou k vidění maximálně v závěrečných kolech grandslamů, a na ty, kteří za turnajem vidí sportswashing, který štědrými šeky tenistům zakrývá nedodržování lidských práv v zemi.
"Víte, možná budu vypadat naivně, ale vážně věřím, že Saúdská Arábie chce ukázat, že to v ní začíná chodit jinak, že se pokouší o změnu. Kdybychom chtěli být spravedliví, měli bychom mluvit i o tom, proč každý rok hrajeme v Číně," rýpl si před časem Nor Casper Ruud, který sice pozvánku na Six Kings Slam nedostal, ale má zkušenosti i s jinými podobnými exhibicemi.
Turnaj ve středu rozehrál Zverev s Fritzem. Druhý jmenovaný duel vyhrál 6:3 a 6:4. Po nich se na kurt vydal Sinner, jehož vyzval Tsitsipas. Tady kraloval italský tenista poměrem 6:2 a 6:3 a postoupil tím do semifinále.
Jednoznačné výhry vyvolaly ve světě tenisu hodně emocí. Kupříkladu Zverev strávil na kurtu pouze 58 minut, za tu dobu si vydělal 1,5 milionu dolarů, tedy asi 31 milionů korun. V přepočtu je to zhruba půl milionu korun za minutu.
