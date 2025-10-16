Tenis

Půl milionu za minutu tenisu. Exhibice v Rijádu budí emoce kvůli výhodným porážkám

Miroslav Harnoch Miroslav Harnoch
před 2 hodinami
V Asii před pár dny či týdny mleli z posledního, někdo skrečoval zápas, další celý turnaj. Teď jsou nejlepší tenisté světa pod palbou za to, že bez problémů přicestovali na štědrou exhibici Six Kings Slam do Saúdské Arábie. Vítěz totiž dostane šek, který si nikde jinde nevydělá.
Jannik Sinner a Carlos Alcaraz ve finále Roland Garros 2025
Jannik Sinner a Carlos Alcaraz ve finále Roland Garros 2025 | Foto: Reuters

Ty obrázky v posledních dnech a týdnech obletěly svět. Španěl Carlos Alcaraz se svíjí na kurtu v Tokiu v bolestech kvůli bolavému kotníku. Z dvorce se v Šanghaji odbelhal i jeho italský rival Jannik Sinner, Srb Novak Djokovič zase během zápasu zvracel do koše.

Nikomu z nich to ale nezabránilo v tom, aby přijeli do Rijádu zúčastnit se nejlukrativnější exhibice, která v tenise aktuálně existuje. Spolu s nimi na akci dorazili ještě Američan Taylor Fritz, Němec Alexander Zverev a Řek Stefanos Tsitsipas.

Šest hráčů dostane jako startovné 1,5 milionu dolarů a kdo vyhraje, ještě 4,5 milionu dolarů navrch. V přepočtu si tak šampion vydělá asi 125 milionů korun. 

"Samozřejmě beru kritiku, ale někdy nás lidé nechápou. Exhibiční turnaje jsou přece něco jiného než velké podniky trvající dva týdny, které jsou psychicky opravdu náročné," řekl agentuře PA Alcaraz.

Ten totiž patří k nejhlasitějším odpůrcům kalendáře ATP, podle něj je příliš našlapaný povinnými akcemi a tenisté, obzvlášť ti vrcholoví, kteří hrají až do posledních kol, nestíhají dostatečně regenerovat.

"Tady je to pár dní zábavy, proto sem jezdíme. Sejdou se ti nejlepší a věřím, že tím i pomůžeme tenisu," nechal se slyšet aktuálně první hráč světa. 

Jeho kotník už je prý v pořádku a bude připravený podat dobrý výkon. Stejně tak si pochvaloval pár dní volna i druhý muž rankingu a loňský vítěz Six Kings Slamu Sinner.

"Myslím, že to bylo psychického rázu a když se to spojilo s tím vlhkem a vedrem v Šanghaji, promítlo se to i do mé kondice. Teď už jsem zase připravený," dušuje se hvězdný Ital.

Akce, kterou živě přenáší Netflix, rozděluje fanoušky na dva tábory. Na ty, kteří se těší na bitvy, které jsou k vidění maximálně v závěrečných kolech grandslamů, a na ty, kteří za turnajem vidí sportswashing, který štědrými šeky tenistům zakrývá nedodržování lidských práv v zemi.

"Víte, možná budu vypadat naivně, ale vážně věřím, že Saúdská Arábie chce ukázat, že to v ní začíná chodit jinak, že se pokouší o změnu. Kdybychom chtěli být spravedliví, měli bychom mluvit i o tom, proč každý rok hrajeme v Číně," rýpl si před časem Nor Casper Ruud, který sice pozvánku na Six Kings Slam nedostal, ale má zkušenosti i s jinými podobnými exhibicemi.

Turnaj ve středu rozehrál Zverev s Fritzem. Druhý jmenovaný duel vyhrál 6:3 a 6:4. Po nich se na kurt vydal Sinner, jehož vyzval Tsitsipas. Tady kraloval italský tenista poměrem 6:2 a 6:3 a postoupil tím do semifinále.

Jednoznačné výhry vyvolaly ve světě tenisu hodně emocí. Kupříkladu Zverev strávil na kurtu pouze 58 minut, za tu dobu si vydělal 1,5 milionu dolarů, tedy asi 31 milionů korun. V přepočtu je to zhruba půl milionu korun za minutu.

Související

Lojda: Není na co čekat, tohle už je vyšší liga. Menšík by měl angažovat superkouče

Jakub Menšík, Wimbledon 2025

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
Mohlo by vás zajímat

Mladá Češka udivuje dál. Valentová smetla nasazenou trojku, Bouzková padla po bitvě

Mladá Češka udivuje dál. Valentová smetla nasazenou trojku, Bouzková padla po bitvě
2:23

Siniaková se lámala smíchy se slavnou Tchajwankou. Ta pak krajance nepodala ruku

Siniaková se lámala smíchy se slavnou Tchajwankou. Ta pak krajance nepodala ruku

Lehečka začal v Bruselu hladkou výhrou. Muchová ztroskotala na Rusce

Lehečka začal v Bruselu hladkou výhrou. Muchová ztroskotala na Rusce

Vyslechla si černý scénář, málem s tenisem skončila. Teď mladá Češka udivuje experty

Vyslechla si černý scénář, málem s tenisem skončila. Teď mladá Češka udivuje experty
Tenis sport Obsah Jannik Sinner Carlos Alcaraz Přehled zpráv

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
"Přestaneme kupovat ruskou ropu." Indický premiér Módí to měl slíbit Trumpovi
Zahraničí

ŽIVĚ
"Přestaneme kupovat ruskou ropu." Indický premiér Módí to měl slíbit Trumpovi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 10 minutami

Pátrání v Praze. Policie hledá nebezpečného muže, který v bytě pobodal ženu

Policisté pátrají po muži, který dnes v bytě v centru Prahy pobodal ženu. Může být ozbrojený a nebezpečný. Policie to uvedla na síti X, připojila i snímky hledaného muže. Pokud ho lidé uvidí, mají…
Přečíst zprávu
před 18 minutami
Z Love Islandu ke smlouvě v Belgii. Buď ukážu, že na to mám, nebo čau, říká Vitásek
Fotbal

Z Love Islandu ke smlouvě v Belgii. Buď ukážu, že na to mám, nebo čau, říká Vitásek

Dvoumetrový brankář se proslavil v televizní reality show, na jaře chytal za Velvary a teď už má profesionální kontrakt v Charleroi.
před 20 minutami
Senát kývl prezidentovi. Novými ústavnímu soudci budou Bartoň a Smolek
Domácí

Senát kývl prezidentovi. Novými ústavnímu soudci budou Bartoň a Smolek

Prezident Petr Pavel očekává loajalitu soudců k ústavnímu pořádku a demokratickým hodnotám a jejich obranu proti zneužívání moci politickou většinou.
Aktualizováno před 22 minutami
Prezident přikývl Babišovi. "Šéf ANO si chce jen vytvořit alibi," reaguje Fiala
Domácí

ŽIVĚ
Prezident přikývl Babišovi. "Šéf ANO si chce jen vytvořit alibi," reaguje Fiala

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
Aktualizováno před 29 minutami
Manévry v metru. Štěně německého ovčáka "Metrouš" hodiny blokovalo provoz
0:11
Praha

Manévry v metru. Štěně německého ovčáka "Metrouš" hodiny blokovalo provoz

Část metra A nejezdila více než pět hodin. Podle policejního mluvčího Jana Daňka se pes zaběhl v kolejišti ve stanici Nemocnice Motol.
před 30 minutami
Dva mrtví po střelbě poblíž školy na Jablonecku, podezřelého policie zadržela
Domácí

Dva mrtví po střelbě poblíž školy na Jablonecku, podezřelého policie zadržela

 Ve Smržovce na Jablonecku se ve čtvrtek odpoledne střílelo, na místě jsou dva mrtví a jeden těžce zraněný. Na sociální síti X to oznámila policie.
Další zprávy