Konec váhání, Šarapovová dostala divokou kartu na US Open

Ruská tenistka Maria Šarapovová dostala od organizátorů US Open volnou kartu k účasti v hlavní soutěži. Bývalá vítězka turnaje by si tak mohla zahrát poprvé od loňského Australian Open na grandslamu. V New Yorku startovala Šarapovová naposledy v roce 2014. Bývalá světová jednička potřebuje k účasti v hlavní soutěži turnajů pozvání pořadatelů, neboť jí aktuálně patří až 148. místo v žebříčku. Není však jisté, zda Šarapovová volnou kartu na US Open využije, neboť má zraněnou ruku. Třicetiletá Šarapovová se v dubnu vrátila k tenisu po patnáctiměsíčním trestu za užívání zakázaného meldonia. Na grandslamovém Roland Garros nestartovala kvůli tomu, že jí organizátoři odmítli.

