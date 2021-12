Kanár za 17 minut. Čtrnáctiletá Brenda vlétla mezi dospělé nelítostnou demolicí

Akcionáři O2 budou od 3. do 26. ledna na dálku rozhodovat o převodu všech akcií na majoritního akcionáře, kterým je skupina PPF Telco. Hlasovat budou poštou, e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek, a to kvůli přetrvávající pandemické situaci. PPF Telco, která je s více než 90 procenty hlavním akcionářem O2, stanovila již dříve cenu odkupu na 270 Kč za akcii. Návrh v prosinci odsouhlasila Česká národní banka. Odkup se uskuteční prostřednictvím PPF banky a měl by být dokončen zhruba do poloviny příštího roku. PPF chce pak stáhnout akcie O2 z pražské burzy.

Skupina PPF plánuje po nabytí 100 procent akcií O2 společnost plně začlenit do své telekomunikační divize PPF Telecom Group. Součástí PPF Telecom Group jsou mobilní operátoři působící pod značkou Telenor v Maďarsku, Bulharsku a Srbsku, a také infrastrukturní společnosti CETIN Group, které působí ve stejných zemích i v ČR.