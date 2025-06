Ještě jsem neskončila, tvrdí Venus. Legendární Američanku přitom dál drtí krutá nemoc

Její o rok mladší sestra má dvě děti a kariéru ukončila už před třemi lety. Venus Williamsová slaví v úterý už 45. narozeniny, přesto prý tenisu sbohem pořád neřekla. Legendární Američanka se přitom věnuje komentování, chystá vlastní podcast, ale také bojuje s krutou nemocí.

Poslední zápas odehrála loni na turnaji v Miami. Od té doby se o návratu Venus Williamsové na kurty několikrát šuškalo, dokonce letos odmítla divokou kartu do Indian Wells, protože ji nečekala a měla tou dobou jiné závazky.

Starší ze sester Williamsových přitom už nemusí nic nikomu dokazovat. Její sbírka trofejí je dostatečně výmluvná.

Posbírala sedm singlových grandslamových titulů, z toho pět na wimbledonském pažitu. K tomu přidala dalších čtrnáct trofejí z podniků z velké čtyřky v deblu. Má čtyři zlata z olympijských her a v roce 1999 vyhrála i Fed Cup. V historické tabulce tenisových výdělků je na druhém místě hned za sestrou Serenou.

Přes to všechno se na letošním French Open jasně ohradila proti tomu, že by její aktivní hráčská kariéra už skončila. V Paříži ale místo na kurtu seděla v místnosti pro média a komentovala zápasy pro Eurosport.

"Pořád jsem otevřená návratu na kurty, až přijde čas. Komentování mi jen umožňuje být do tenisu stále ponořená bez nutnosti udržování fyzické kondice. Navíc je to další možnost, jak sportu vrátit to, co mi přinesl. Vyprávět příběhy, oslavovat jeho hvězdy a sdílet jeho kouzlo," vysvětlila.

Právě fyzická kondice může být základní problém, který může americkou hvězdu brzdit.

Už přes dvacet let totiž bojuje se závažným autoimunitním onemocněním, kterému se odborně říká Sjögrenův syndrom. Jinými slovy její imunitní systém napadá žlázy, které produkují sliny a slzy. To vedlo k tomu, že tenistka byla neustále unavená i po sebemenší fyzické aktivitě.

"Základ je kvalitní a dlouhý spánek. Abych se cítila dobře, musím spát osm až devět hodin. Když se tak nestane, mám i pak hodně suché oči. Vzpomínám si, že když jsem kdysi podnikla cestu do Afriky, kde mě to hodně bavilo, dlouho jsem ponocovala, protože jsem toho chtěla hodně zažít, zhroutila jsem se a pak jsem několik dní neslezla z gauče," líčila pro newbeauty.com.

Wiilliamsová kvůli diagnóze dramaticky upravila jídelníček, vyřadila lepek, laktózu, začala jíst hlavně zeleninu a to jí pomohlo zmírnit následky nemoci.

"Celkově jsem se naučila se svým tělem pracovat lépe a vyšla jsem z toho silnější," myslí si.

I proto si myslí, že se ještě na kurty vrátí, aby kariéru oficiálně ukončila. "Poprvé v životě nemám jako sportovkyně žádný plán. Prostě se musím cítit připravená, abych zase nastoupila k zápasu," uvedla v rozhovoru s oficiálním webem WTA.

Momentálně ale drobný plán má. Se sestrou Serenou rozjíždějí vlastní podcast, ve kterém by měly probírat příběhy z kariéry a zvát si hvězdné hosty.

"Jsme tak nadšené, budeme vést zajímavé rozhovory, otvírat důležitá témata a hodně se smát," slibují v oficiální tiskové zprávě obě sestry.