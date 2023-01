"Ještě jednou mi zakřičí do obličeje..." Hvězdnou Řekyni vytočila energická Ruska

Ztrácela kontrolu v zápase, soupeřka ji štvala hlasitými projevy, až se řecká tenistka Maria Sakkariová neudržela. Ve druhém kole Australian Open si postěžovala na adresu ruské soupeřky Diany Šnajderové, že jí křičí do obličeje.

Úvod zápasu světová šestka zvládla skvěle, ale ve druhé sadě ruská tenistka, která prolétla do hlavní soutěže z kvalifikace, zvýšila agresivitu a začala favoritku trápit. Šnajderová pak každý bod hlasitě oslavovala.

"Ještě jednou mi zakřičí do obličeje a volám rozhodčího," vyhrožovala Řekyně sudímu na umpiru, že si vyžádá zásah supervizora.

Sakkariová sadu prohrála 5:7 a rozhodovat musel set třetí. V něm už rodačka z Atén předvedla lepší výkon a dotáhla to k postupu do třetího kola.

Kdo by ale čekal, že si před novináři zchladí žáhu a postěžuje si na příliš hlasitou soupeřku, ten by se mýlil. Sakkariová úplně otočila a pro Rusku měla jen slova chvály.

"Nikdy není jednoduché nastoupit proti někomu, koho neznáte, ale hrála skvěle. Měla by zvážit, jestli chce na vysokou, protože by měla být spíš tenisovou profesionálkou," narážela Řekyně na to, že její soupeřka plánuje brzy nechat sportovní kariéry a studovat na americké univerzitě v Severní Karolíně.

V bitvě o osmifinále nyní Sakkariovou čeká Číňanka Ču Lin. "Musím se zlepšit, měla jsem dnes být agresivnější. Běhala jsem daleko za základní čarou, to se musí změnit," slíbila si vítězka.