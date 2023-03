Fenomén Fruhvirtová pobláznil i Indii. Lidi mi tu fandí kvůli věku, culí se Češka

Po proměněném mečbolu padla na kurt. Vyčerpáním i dojetím. Po třísetové bitvě získala patnáctiletá tenistka Brenda Fruhvirtová mezi ženami první titul na tvrdém povrchu, ještě k tomu ten nejcennější. V indickém Bengalúru ohromila i fanoušky, přestože hrála finále proti domácí hráčce.

Byla to hodně zvláštní bitva o titul. Ankita Rainaová vyhrála hned na začátku devět gemů v řadě. První nasazená Češka se nemohla chytit a vypadalo to na jasnou záležitost.

Jenže patnáctiletá tenistka se neuvěřitelně vzepjala, nabrala jistotu na raketě a ve třetím setu vrátila soupeřce kanára z prvního setu.

"Set a půl jsem hrála opravdu dobře, ale pak se to pokazilo, nebyl to můj den. V průběhu turnaje už jsem pár podobně divokých zápasů odehrála, tentokrát to nevyšlo," smutnila Indka v rozhovoru pro indiantennisdaily.com.

To česká favoritka turnaje naopak zářila štěstím. V žebříčku se nachází téměř o osmdesát míst výše než domácí finalistka, čekala, že fanoušci poženou spíš ji. Ale i Fruhvirtová měla kolem kurtu dost příznivců, hlavně teenagerů.

"Asi se jim líbí, že jsem tak mladá, jsem pro ně inspirací. Je hezké, že mě tak podporovali, přitom jsem hrála proti indické jedničce," všimla si Fruhvirtová.

Indická média ji označila za fenomén českého tenisu. Otázky novinářů okamžitě směřovaly na to, proč se rozhodla vyrazit na podnik ITF s dotací 40 tisíc dolarů až do Indie.

"Není to žádné tajemství. Kvůli mému věku mám omezený počet turnajů, které můžu hrát. Tak musím pečlivě volit program. Starší sestra Linda tu loni vyhrála turnaj WTA, říkala mi, že to je její šťastné místo a že věří, že se to přenese i na mě. A měla pravdu," smála se Fruhvirtová.

Češka se tak opět přibližuje svému žebříčkovému maximu, kterým je 128. místo. V pořadí klesla kvůli tomu, že v únoru neobhajovala dva triumfy na podnicích v Argentině.