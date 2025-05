Divoký let do Paříže. Letadlo s Lehečkou trefil blesk, Zverev líčil zážitek z paluby

Nalétají ze sezonu desetitisíce kilometrů kolem celé zeměkoule. Zážitek z tohoto týdne ale někteří tenisté včetně Čecha Jiřího Lehečky asi jen tak nezapomenou. Přesun z Hamburku do Paříže totiž zkomplikovala bouře, respektive blesk, který trefil letadlo s některými účastníky nadcházejícího French Open na palubě.

Rutinní let z Hamburku do Paříže trvá něco málo přes hodinu a půl. Tenisté, kteří se nedostali do víkendových bojů antukové generálky na French Open, už po cestě z Německa přemýšleli, jak před dalším z vrcholů sezony potrénují a připraví se na první kolo grandslamu.

Jenže ve vzdušném prostoru nebylo ideální počasí a cesta se pěkně zkomplikovala.

"Měli jsme plánovaný let v 18:45, vzlétli jsme z Hamburku spolu s dalšími tenisty, Jiřím Lehečkou, Brandonem Nakashimou a několika deblisty, když do nás uhodil blesk," líčil v Paříži Alexander Zverev.

Na palubě se nikomu nic nestalo, před novináři už líčil zážitek jako vtipnou příhodu, ale na doplňující otázku odpověděl, že se necítil zrovna dvakrát nejlépe.

"Vlastně to nebylo znát. Udělalo to jen takový slabý zvuk, žádný otřes nebo něco podobného. Přesto jsme se museli hned otočit a nouzově přistát zpátky v Hamburku," popsal aktuálně třetí hráč světa.

Český tenista na palubě se zatím k vyprávění o zvláštní příhodě nedostal. Jisté je, že to pro všechny cestující znamenalo komplikaci. Místo pohodového večerního letu si narychlo museli hledat nový spoj.

"Já se dostal znovu do letadla až po půlnoci a dorazil do Paříže někdy ve tři ráno. Nikdy jsem nic podobného nezažil, rozhodně zatím nejzajímavější historka letošního Roland Garros," vtipkoval Zverev.

Přitom moc důvodů k úsměvu neměl, v Hamburku se mu generálka nevyvedla a vypadl už ve druhém zápase.

To Lehečka naopak v Německu zastavil sérii porážek a dotáhl to alespoň do čtvrtfinále. V prvním kole antukového grandslamu ho coby nenasazeného hráče čeká 38. tenista světa Jordan Thompson z Austrálie.