Český souboj pro Bartůňkovou. Poprvé si zahraje čtvrtfinále na elitním okruhu

Devatenáctiletá držitelka divoké karty porazila Darju Viďmanovou 6:3, 6:2 a je poprvé na elitním okruhu WTA ve čtvrtfinále.
Zápas trval hodinu a půl. Bartůňková rozhodla první set po brejku ve čtvrtém gamu.
Druhou sadu hned ziskem podání začala a poté, co za stavu 1:2 odvrátila Viďmanové tři brejkboly, vzápětí získala další game a bez problémů si došla pro postup.
O semifinále si 288. hráčka světového žebříčku zahraje proti vítězce utkání mezi polskou obhájkyní titulu Magdalenu Frechovou a Italkou Lucrezií Stefaniniovou.
Bartůňková letos vyhrála už tři turnaje nižší kategorie ITF. Stejný počet trofejí na nich v tomto roce získala i o tři roky starší Viďmanová, které v rankingu patří 161. pozice a v Guadalajaře, kde nejprve úspěšně absolvovala kvalifikaci, si připsala první vítězství na okruhu WTA v kariéře.
Tenisový turnaj žen v Guadalajaře (tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Bartůňková - Viďmanová (obě ČR) 6:3, 6:2.
