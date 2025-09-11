Tenis

Český souboj pro Bartůňkovou. Poprvé si zahraje čtvrtfinále na elitním okruhu

Sport ČTK Sport, ČTK
před 2 hodinami
Souboj českých tenistek ve druhém kole turnaje v Guadalajaře v Mexiku vyhrála Nikola Bartůňková.
Nikola Bartůňková
Nikola Bartůňková | Foto: ČTK

Devatenáctiletá držitelka divoké karty porazila Darju Viďmanovou 6:3, 6:2 a je poprvé na elitním okruhu WTA ve čtvrtfinále.

Zápas trval hodinu a půl. Bartůňková rozhodla první set po brejku ve čtvrtém gamu.

Druhou sadu hned ziskem podání začala a poté, co za stavu 1:2 odvrátila Viďmanové tři brejkboly, vzápětí získala další game a bez problémů si došla pro postup.

O semifinále si 288. hráčka světového žebříčku zahraje proti vítězce utkání mezi polskou obhájkyní titulu Magdalenu Frechovou a Italkou Lucrezií Stefaniniovou.

Bartůňková letos vyhrála už tři turnaje nižší kategorie ITF. Stejný počet trofejí na nich v tomto roce získala i o tři roky starší Viďmanová, které v rankingu patří 161. pozice a v Guadalajaře, kde nejprve úspěšně absolvovala kvalifikaci, si připsala první vítězství na okruhu WTA v kariéře.

Tenisový turnaj žen v Guadalajaře (tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Bartůňková - Viďmanová (obě ČR) 6:3, 6:2.

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
