Bouzková otočila bitvu proti Sönmezové, v Cincinnati vládla Šwiateková

Vítězka červencového pražského turnaje WTA Bouzková si hned ve druhém gamu prohrála servis a následnou ztrátu 0:3 už do konce prvního setu nedotáhla. Pak se ale karty obrátily a česká tenistka, která je aktuálně na 53. místě světového žebříčku, začala mít proti světové devětasedmdesátce Sönmezové navrch. Ve druhé sadě rychle utekla do vedení 3:0 a navzdory ztrátě podání v koncovce vyhrála jednoznačně 6:2.
V rozhodující sadě se Bouzková dostala do velkých problémů, ale od stavu 2:4 získala čtyři hry za sebou. Proměnila oba brejkboly, které v setu měla, ten druhý byl v desátém gamu zároveň mečbolem.
S příští soupeřkou Haddadovou Maiaovou se zatím Bouzková utkala pětkrát a vyhrála jen letos na antuce v Římě.
Bez ztráty setu
Šestinásobná grandslamová šampionka Šwiateková vyhrála finálový duel v Cincinnati po téměř dvouhodinové bitvě. Využila všech šest brejkbolů, které si vypracovala, pomohlo jí devět es. Paolinovou porazila i v šestém vzájemném utkání na okruhu WTA.
Čtyřiadvacetiletá rodačka z Varšavy si bez ztráty setu zajistila 11. titul z turnaje kategorie WTA 1000 a první od loňského triumfu v Římě. Nejvíce titulů z "tisícovek" má Američanka Serena Williamsová (23).
"Chci poděkovat svému týmu. Nevím, jak se mi povedlo vyhrát tyhle turnaje, u kterých jsem si myslela, že jsou až ty poslední, na nichž budu hrát dobře. Děkuji vám, že jste na mě tlačili, abych se stala lepší hráčkou a naučila se hrát i na těchto tvrdších površích. Jsem šokovaná a super šťastná," řekla v rozhovoru na kurtu Šwiateková, která by se po rychlém přesunu do New Yorku měla dnes představit ve smíšené čtyřhře na US Open po boku Nora Caspera Ruuda.
Šwiateková měla přitom do finálového utkání horší vstup. Přišla o první servis a prohrávala 0:3. Pěti gamy v řadě ale vývoj otočila, a přestože za stavu 5:4 neproměnila na servisu setbol, vzápětí Paoliniovou ještě jednou brejkla. Úvodní sadu poté uzavřela čistou hrou.
Vyrovnaný souboj pokračoval i ve druhém setu. Nejprve si obě hráčky dvakrát "vyměnily" servis, v sedmém gamu ale Šwiateková získala další brejk na 4:3, a ten se ukázal jako klíčový. Následně Polka odvrátila dva brejkboly a duel poté ukončila při prvním mečbolu.
Tenisový turnaj v Cincinnati (tvrdý povrch) - ženy (dotace 5,152.599 dolarů):
Dvouhra - finále: Šwiateková (3-Pol.) - Paoliniová (7-It.) 7:5, 6:4.
Tenisový turnaj žen v Monterrey (tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo: Bouzková (ČR) - Sönmezová (Tur.) 3:6, 6:2, 6:4, Mertensová (5-Belg.) - Blinkovová (Rus.) 6:4, 6:3, Fernandezová (7-Kan.) - Cristianová (Rum.) 6:3, 7:5, Vekičová (Chorv.) - Sakkariová (Řec.) 6:2, 6:3, Rachimovová (Rus.) - Bouzasová (Šp.) 6:4, 7:5, Mariaová (Něm.) - Bondárová (Maď.) 7:6 (7:5), 7:5.
Čtyřhra - 1. kolo: Sisková, Kempenová (ČR/Belg.) - Katoová, Zarazúaová (Mex.) 6:3, 6:0, Nosková, Šramková (ČR/SR) - Mihalíková, Olmosová (SR/Mex.) 6:4, 2:6, 10:6.
Kvalifikace na tenisový grandslam US Open v New Yorku:
Ženy - 1. kolo: Martičová (Chorv.) - L. Fruhvirtová (ČR) 6:3, 6:0.