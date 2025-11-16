Sinner vyhrál bitvu gigantů a dokázal to, co nikdo před ním. Dostal rekordní balík

Čtyřiadvacetiletý Sinner stejně jako loni neztratil na turnaji set a jako první v historii zvítězil na ATP Finals dvakrát za sebou bez prohrané sady.
Alcaraze zdolal italský tenista letos teprve podruhé a navázal na triumf z wimbledonského finále.
Po dvou a čtvrt hodině proměnil při podání soupeře Sinner první mečbol a protáhl unikátní sérii na tvrdém povrchu v hale už na 31 vítězných zápasů.
Za triumf dostal šek na 5,071.000 dolarů (v přepočtu přes 105 milionů korun), nejvyšší částku v historii.
"Jsem mimořádně šťastný, co se mi podařilo. Znamená to pro mě všechno," rozplýval se Sinner.
"Proti Carlosovi je potřeba předvádět ten nejlepší tenis. Uzavřít takhle sezonu je fantastické," radoval se vítěz.
Španěl přemohl v této sezoně Sinnera čtyřikrát včetně finále Roland Garros a US Open, nicméně ve svém prvním finále na Turnaji mistrů neuspěl. Už před utkáním měl ovšem jistotu setrvání na prvním místě žebříčku.
"Jsem hodně spokojený s výkony, jaké jsem tu předváděl. Podlehl jsem zkrátka soupeři, který dva roky v hale neprohrál. To jen ukazuje, jak skvělý hráč jsi," složil Alcaraz hold Sinnerovi, jehož naposledy v hale zdolal Novak Djokovič před dvěma lety právě v turínském finále.
Příští týden by se měl šestinásobný grandslamový šampion Alcaraz představit na finálovém turnaji Davis Cupu v Boloni, kde mu budou ve čtvrtečním čtvrtfinále čelit čeští tenisté. Sinner start odřekl.
Turnaj mistrů ve čtyřhře vyhráli poprvé Harri Heliövaara a Henry Patten. Finsko-britský pár porazil ve finále 7:5, 6:3 čistě britskou dvojici Joe Salisbury, Neal Skupski a oplatil jí prohru ze skupiny.
Šestatřicetiletý Heliövaara a o sedm let mladší Patten získali osmý společný titul a třetí velký po loňském triumfu ve Wimbledonu a letošním vítězství na Australian Open.