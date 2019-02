Berdych předvedl nejprve koncert, pak výpadek a nakonec se rozloučil po tuhém boji

před 1 hodinou

Tomáš Berdych prohrál v Dubaji 6:1, 1:6 a 6:7 souboj o čtvrtfinále s šestým nasazeným Bornou Čoričem z Chorvatska, jenž v předchozím kole vyřadil Jiřího Veselého. Třiatřicetiletý český tenista vypadl v druhém kole stejně jako na předchozím turnaji v Rotterdamu.

Berdych hrál s dvaadvacetiletým Čoričem počtvrté v kariéře a poprvé mu podlehl. Začal přitom skvěle, rychle vedl 5:0 a první sadu vyhrál 6:1. Jenže ve druhé vypadl z rytmu a stejným poměrem prohrál.

Po dvou jednoznačných setech zápas vyvrcholil třetí sadou, jež trvala téměř stejně dlouho jako dosavadní průběh utkání a v níž si oba protivníci drželi svůj servis. V devátém gamu se ještě český tenista dostal z kritické situace, kdy prohrával při vlastním podání 0:40, ale závěrečný tie-break ztratil 4:7.

Čorič vyhrál zkrácenou hru třetí sady stejným výsledkem i v utkání s Veselým. Ve čtvrtfinále se Čorič utká s Gruzíncem Nikolozem Basilašvilim, jenž porazil 6:7, 6:4, 6:3 obhájce loňského titulu Roberta Bautistu ze Španělska.

Ve druhém kole skončil také nejvýše nasazený Kei Nišikori z Japonska, kterého nečekaně zdolal 7:5, 5:7, 6:2 polský kvalifikant Hubert Hurkacz. Aktuální polská jednička si připsala první výhru v kariéře nad hráčem elitní světové desítky.

Po dalším třísetovém vítězství se do čtvrtfinále dostal sedminásobný vítěz turnaje Roger Federer. Druhý nasazený Švýcar porazil i v sedmém vzájemném duelu Španěla Fernanda Verdasca, tentokrát 6:3, 3:6, 6:3.

"I když jsem nehrál nejlépe, cítil jsem, že to dopadne dobře v momentech, kdy na tom bude záležet. Sebedůvěra je důležitá a jsem rád, že jsem ji dnes měl," uvedl sedmatřicetiletý Federer, jenž v Dubaji usiluje o zisk jubilejního 100. titulu v kariéře.

Nadal je zpátky, při návratu porazil Zvereva

Druhý tenista světového žebříčku Rafael Nadal se po měsíční přestávce vrátil na kurty vítězstvím. Dvaatřicetiletý Španěl si v prvním kole v Acapulcu jako turnajová jednička bez problémů poradil dvakrát 6:3 s Mischou Zverevem z Německa.

Nadal nastoupil poprvé od prohry ve finále lednového Australian Open s Novakem Djokovičem ze Srbska. "Jsem rád, že jsem vyhrál. Proti Mischovi to nikdy není snadné, navíc když hrajete po pauze," řekl na webu ATP sedmnáctinásobný grandslamový vítěz.

Ve druhém kole se Nadal utká s Australanem Nickem Kyrgiosem, kterého v pěti dosavadních zápasech třikrát porazil. V Acapulcu startuje bývalý první hráč světa počtvrté a zatím pokaždé došel až do finále. V letech 2005 a 2013 získal titul, předloni nestačil na Američana Sama Querreyho.

Šarapovová je po operaci, vynechá i Miami

Bývalá světová tenisová jednička Maria Šarapovová se podrobila menší operaci pravého ramene, s kterým měla dlouhodobé potíže. Jednatřicetiletá Ruska proto nebude hrát v březnu nejen v Indian Wells, ale ani v Miami. Na turnaje by se mohla vrátit koncem dubna ve Stuttgartu.

"Jak mnozí víte, rameno mě bolelo od loňského léta. Po US Open jsem se ho snažila posílit, ale od bolesti mi to nepomohlo," uvedla Šarapovová na instagramu. Poté, co si vyslechla názory několika lékařů v různých zemích, se rozhodla pro zákrok, po němž ji čeká několik týdnů pauzy.

S pravým ramenem byla pětinásobná grandslamová šampionka na operaci už v roce 2008. Letos absolvovala tři turnaje a bez omezení dohrála jen Australian Open, kde došla do osmifinále. V Šen-čenu a Petrohradu odstoupila.

Tenisový turnaj mužů v Dubaji (tvrdý povrch, dotace 2,887.895 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Čorič (6-Chorv.) - Berdych (ČR) 1:6, 6:1, 7:6 (7:4), Federer (2-Švýc.) - Verdasco (Šp.) 6:3, 3:6, 6:3, Tsitsipas (5-Řec.) - Gerasimov (Běl.) 6:3, 6:1, Hurkacz (Pol.) - Nišikori (1-Jap.) 7:5, 5:7, 6:2, Berankis (Lit.) - Kudla (USA) 6:4, 6:1, Fucsovics (Maď.) - Struff (Něm.) 6:4, 6:2, Basilašvili (Gruz.) - Bautista (Šp.) 6:7 (2:7), 6:4, 6:3, Monfils (Fr.) - Baghdatis (Kypr) 6:3, 6:2.

Tenisový turnaj mužů a žen v Acapulcu (tvrdý povrch):

Muži (dotace 1,931.110 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Nadal (1-Šp.) - M. Zverev (Něm.) 6:3, 6:3, A. Zverev (2-Něm.) - Popyrin (Austr.) 6:3, 6:3, Isner (3-USA) - Mannarino (Fr.) 6:3, 4:6, 6:3, Schwartzman (4-Arg.) - Copil (Rum.) 6:3, 4:6, 6:1, Norrie (Brit.) - Nišioka (Jap.) 6:2, 2:6, 6:2, Kyrgios (Austr.) - Seppi (It.) 6:3, 7:5, Querrey (USA) - García-López (Šp.) 6:3, 6:2, De Minaur (Austr.) - Jarry (Chile) 7:6 (7:5), 7:6 (7:2), McDonald - Nava (oba USA) 6:1, 6:3, F. López (Šp.) - Lajovič (Srb.) 6:7 (3:7), 6:2, 7:5, Ferrer (Šp.) - Sandgren (USA) 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

Ženy (dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Stephensová (1-USA) - Parmentierová (Fr.) 6:2, 6:2, Azarenková (Běl.) - Collinsová (2-USA) 6:1, 6:2, Buzarnescuová (4-Rum.) - Gavrilovová (Austr.) 6:4, 6:2, Keninová (5-USA) - Petersonová (Švéd.) 4:3 skreč, Čeng Saj-saj (7-Čína) - Zarazuaová (Mex.) 3:6, 7:5, 6:4, Kontaová (8-Brit.) - Siegemundová (Něm.) 6:3, 6:2, Mariaová (Něm.) - Trevisanová (It.) 6:2, 7:6 (7:1), Babosová (Maď.) - Jakupovičová (Slovin.) 5:7, 6:4, 6:4, McHaleová (USA) - Bonavetureová (Belg.) 6:3, 1:6, 6:2, Andreescuová (Kan.) - Teichmannová (Švýc.) 6:1, 6:3, Flinková (Rus.) - Anisimovová (USA) 3:4 skreč.

Tenisový turnaj mužů v Sao Paulu (antuka, dotace 618.810 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Djere (Srb.) - Giannessi (It.) 7:6 (7:5), 4:6, 6:4.

2. kolo:

Mayer (4-Arg.) - Sonego (It.) 6:1, 3:6, 6:3, Garín (Chile) - Munar (6-Šp.) 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Jebavý, Molteni (3-ČR/Arg.) - Marterer, Mies (Něm.) 6:4, 6:2.