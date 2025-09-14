Tenis

Bartůňková velkou bitvu nedotáhla, v pondělí ji přesto čeká obrovský skok žebříčkem

před 2 hodinami
Devatenáctiletá tenistka Nikola Bartůňková do finále turnaje WTA v Guadalajaře nepostoupila. Ještě o dva roky mladší Američance Ivě Jovicové podlehla 3:6, 7:6 a 3:6. Jejich semifinálová bitva v Mexiku trvala téměř tři hodiny.
Nikola Bartůňková
Nikola Bartůňková | Foto: ČTK / imago sportfotodienst / IMAGENSHOP AGENCIA FOTOGRAFICA

Obě hráčky prožívaly v Guadalajaře životní týden. Bartůňkové se úvod semifinálového zápasu nepovedl, ztratila hned první servis. Brejk si sice vzala zpátky, ale vzápětí opět neudržela podání a první sadu ztratila za 45 minut.

Druhý set dospěl do tie-breaku, v němž rodačka z Prahy dohnala manko 0:4, ztrácela ještě 4:5, nicméně vyhrála 7:5. Třetí dějství rozhodl šestý game: Bartůňková opět přišla o podání a ztrátu 2:4 už nedohnala. V závěru ještě odvrátila dva mečboly.

V pondělním světovém žebříčku by si Bartůňková měla polepšit ze současné 228. pozice na 143. místo, což pro ni bude nové maximum. Jovicová se dnes utká o titul s Emilianou Arangovou z Kolumbie.

Tenisový turnaj žen v Guadalajaře (tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):

Dvouhra - semifinále: Jovicová (USA) - Bartůňková (ČR) 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, Arangová (Kol.) - Jacquemotová (Fr.) 6:4, 7:5.

 
