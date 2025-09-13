Bartůňková neohroženě jede Mexikem. Mladá Češka si poradila i s obhájkyní titulu

Bartůňková, které patří v žebříčku WTA až 228. místo, začala proti světové třicítce brejkem, ale od vedení 2:0 dvakrát sama ztratila podání. Hned si ale proti favoritce připsala další brejk, ještě jednou jí prolomila servis v 11. gamu a pak při vlastním podání využila první setbol. Ve druhé sadě vedla 2:0 pro změnu soupeřka, ale česká hráčka díky dalším dvěma brejkům výsledek otočila a na servisu zakončila zápas po hodině a půl čistou hrou.
Bartůňková, jež ve druhém kole na mexickém betonu vyřadila krajanku Darju Viďmanovou, nebude papírovou favoritkou ani dnes. O dva roky mladší Jovicové patří v pořadí WTA Tour 73. místo. Na elitním okruhu se spolu ještě neutkaly. V turnaji už pokračují pouze nenasazené tenistky.
Tenisový turnaj žen v Guadalajaře (tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfnále: Bartůňková (ČR) - Frechová (4-Pol.) 7:5, 6:4, Jacquemotová (Fr.) - Mariaová (6-Něm.) 3:6, 6:4, 6:4, Jovicová (USA) - Jiménezová (And.) 7:3, 3:6, 7:6 (8:6), Arangová (Kol.) - Stakusicová (Kan.) 6:2, 6:3.
Tenisový podzim na CANAL+ Sport
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.