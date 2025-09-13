Tenis

Bartůňková neohroženě jede Mexikem. Mladá Češka si poradila i s obhájkyní titulu

před 1 hodinou
Česká tenistka Nikola Bartůňková vyřadila v Guadalajaře obhájkyni titulu Magdalenu Frechovou a po čtvrtfinálové premiéře si poprvé na WTA Tour zahraje v Mexiku také semifinále. Devatenáctiletá držitelka divoké karty zvítězila navzdory deseti dvojchybám nad nasazenou čtyřkou 7:5, 6:4 a o postup do finále se utká s Američankou Ivou Jovicovou.
Nikola Bartůňková
Nikola Bartůňková | Foto: ČTK

Bartůňková, které patří v žebříčku WTA až 228. místo, začala proti světové třicítce brejkem, ale od vedení 2:0 dvakrát sama ztratila podání. Hned si ale proti favoritce připsala další brejk, ještě jednou jí prolomila servis v 11. gamu a pak při vlastním podání využila první setbol. Ve druhé sadě vedla 2:0 pro změnu soupeřka, ale česká hráčka díky dalším dvěma brejkům výsledek otočila a na servisu zakončila zápas po hodině a půl čistou hrou.

Bartůňková, jež ve druhém kole na mexickém betonu vyřadila krajanku Darju Viďmanovou, nebude papírovou favoritkou ani dnes. O dva roky mladší Jovicové patří v pořadí WTA Tour 73. místo. Na elitním okruhu se spolu ještě neutkaly. V turnaji už pokračují pouze nenasazené tenistky.

Tenisový turnaj žen v Guadalajaře (tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfnále: Bartůňková (ČR) - Frechová (4-Pol.) 7:5, 6:4, Jacquemotová (Fr.) - Mariaová (6-Něm.) 3:6, 6:4, 6:4, Jovicová (USA) - Jiménezová (And.) 7:3, 3:6, 7:6 (8:6), Arangová (Kol.) - Stakusicová (Kan.) 6:2, 6:3.

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
Mohlo by vás zajímat

Skvělý Lehečka vyděsil Američany, Menšík poté zaváhal. Češi vzdorují favoritům

Skvělý Lehečka vyděsil Američany, Menšík poté zaváhal. Češi vzdorují favoritům

"Věznici řídili vězni, ne dozorci." Becker popsal drsné příběhy z pobytu za mřížemi

"Věznici řídili vězni, ne dozorci." Becker popsal drsné příběhy z pobytu za mřížemi

Ničeho se nebojí, diví se v Mexiku. Bartůňková sprintuje za tenisovou elitou

Ničeho se nebojí, diví se v Mexiku. Bartůňková sprintuje za tenisovou elitou

Je to jen zástěrka? rozčiloval se Berdych. Fritz se nezúčastnil losu proti Čechům

Je to jen zástěrka? rozčiloval se Berdych. Fritz se nezúčastnil losu proti Čechům
Tenis sport Obsah Nikola Bartůňková

Právě se děje

před 6 minutami
Z gauče na barovou stoličku. Kocour putoval 50 kilometrů a stal se hvězdou
Magazín

Z gauče na barovou stoličku. Kocour putoval 50 kilometrů a stal se hvězdou

Peanut zmizel z domova a vydal se na nečekanou cestu s jasným cílem. A pak tam šel znovu. Příběh kocoura, který ví, co chce!
před 1 hodinou
RETRO KVÍZ: Honzíkova cesta, Timurova parta. Znáte bestsellery socialistické četby?
Infografika
Literatura

RETRO KVÍZ: Honzíkova cesta, Timurova parta. Znáte bestsellery socialistické četby?

Připomeňte si, o jakých literárních dílech se učilo na hodinách češtiny za dob totality.
před 1 hodinou
Nesmrtelný Putin. Co říkají experti na konverzaci, kterou svět nikdy neměl slyšet
0:46
Zahraničí

Nesmrtelný Putin. Co říkají experti na konverzaci, kterou svět nikdy neměl slyšet

Cestou po červeném koberci na čínskou vojenskou přehlídku se ruský prezident a jeho čínský protějšek pobavili na téma dlouhověkosti a nesmrtelnosti.
před 1 hodinou
Bartůňková neohroženě jede Mexikem. Mladá Češka si poradila i s obhájkyní titulu
Tenis

Bartůňková neohroženě jede Mexikem. Mladá Češka si poradila i s obhájkyní titulu

Tenistka Nikola Bartůňková porazila v Guadalajaře obhájkyni titulu Magdalenu Frechovou 7:5, 6:4 a na WTA Tour si poprvé zahraje semifinále.
před 1 hodinou

Koulař Staněk postoupil do finále MS, po zranění uspěl i rekordman Crouser

Koulař Tomáš Staněk postoupil do finále atletického mistrovství světa v Tokiu. V kvalifikaci byl výkonem 20,67 metru desátý. První letošní start úspěšně zvládl i světový rekordman Ryan Crouser, jenž…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Válka Američanů i návrat hvězdy po soudu proti otci tyranovi. Čechům hrozí tvrdá nula
Přehled
Ostatní sporty

Válka Američanů i návrat hvězdy po soudu proti otci tyranovi. Čechům hrozí tvrdá nula

Světová atletika láká na množství zajímavých příběhů. A co česká želízka na mistrovství světa v Tokiu? Podívejte se na přehled.
před 2 hodinami
Skvělý Lehečka vyděsil Američany, Menšík poté zaváhal. Češi vzdorují favoritům
Tenis

Skvělý Lehečka vyděsil Američany, Menšík poté zaváhal. Češi vzdorují favoritům

Čeští tenisté hrají po úvodních dvouhrách ve 2. kole kvalifikace Davisova poháru s výběrem USA nerozhodně 1:1.
Další zprávy