Ten divný kluk. Opilý prudil Murrayho, imitoval Macháče. Brit letí mezi krále tenisu

Explozivní síla Jacka Drapera začíná nahánět strach. Brit ve velkém stylu ovládl "pátý grandslam" v kalifornském Indian Wells a s okamžitou platností se zařadil mezi největší nové hvězdy světového tenisu. Svérázný rodák z jižního Londýna předvádí bleskový průnik mezi elitu.

"Co na to říct, jsem prostě ten divnej kluk," smál se Draper během jednoho z mnoha rozhovorů, které absolvoval během velkolepé cesty k titulu v Indian Wells.

Třiadvacetiletý tenista musel vysvětlovat složitou historii svého tenisového "leváctví".

"Píšu pravou, fotbal hraju pravou, všechno dělám pravou. Když jsem byl malý, hrál jsem tenis o zeď a prostě jsem vzal raketu do levé. Přitom jsem do patnácti neuměl levou ani hodit míčkem," vyprávěl Draper. "Je to hodně divné, ano," podotkl.

Levorukost je ale v každém případě jeho obrovskou zbraní. Silnější pravá ruka totiž hraje klíčovou roli v ničivé síle jeho bekhendu.

"Bekhend byl vždycky úder, který jsem mohl hrát se zavřenýma očima. Když mi hrají forhendem do bekhendu, není to pro mě žádný problém. Je to moje obrovská přednost a výhoda," přiblížil tenista.

Během jediného roku vystřelil ze sedmé desítky světového pořadí až na aktuální šesté místo, těsně za legendárního Novaka Djokoviče.

"Jack Draper vyhraje Wimbledon!" napsala na sociální sítě nadšená trenérka Rennae Stubbsová.

Brit v Indian Wells prohrál jediný set, v semifinálové bitvě s Carlosem Alcarazem dokonce obdržel nepopulárního "kanára". Jenže ve dvou setech, které v divokém duelu ovládl on, ztratil jen pět her.

"Je skvělý. Nepochyboval jsem o jeho úrovni. Bude tady hodně dlouho a je připravený hrát o největší tituly," pochválil Drapera vítěz čtyř grandslamů.

Na sociálních sítích začalo po jeho triumfu znovu kolovat zábavné video z podzimu 2023, kdy Britové ovládli skupinovou fázi Davisova poháru. Domů pak jeli autem, řídil legendární Andy Murray a Draper na sedačce spolujezdce popíjel pivo a zpíval.

JACK DRAPER IS THE INDIAN WELLS CHAMPONNNNN

"Ty děti dneska. Tři a půl hodiny tohohle na cestě domů," napsal Murray na sítě. Ve videu vypadal otráveně a na Drapera v nadsázce reagoval vztyčenými prostředníčky.

V Indian Wells se Brit představil i ve čtyřhře po boku Tomáše Macháče. Právě český tenista nedávno Drapera označil za svého největšího budoucího rivala. Odehráli spolu dva zápasy, vyřadili slavné deblisty Bopannu s Dodigem, ale v osmifinále skončili na raketách nasazených jedniček Arevala s Pavičem.

Pobavili diváky, ale i sebe. Tenisem, ale třeba i momentem, ve kterém Draper se smíchem vytahuje své trenýrky až nahoru, a imituje tak typický styl českého hráče.

this is so funny to me rip draper machac doubles

Jsou to střípky, které pomáhají budovat Draperovu popularitu, na prvním místě je ale přece jen vynikající tenis.

"Upřímně, i když mám špatný den, úroveň mé hry je stále velmi vysoká. Chci se stát jedním z nejlepších hráčů a dosáhnout velkých úspěchů. Když budu tvrdě makat, může se to povést. Vím, že je přede mnou dlouhá cesta, ale tímhle to rozhodně nekončí," varuje britský šampion konkurenci.