Sprcha pro Slovince, od senzačního postupu je dělily vteřiny. Výhru jim ukradl Jovič

Srbští fotbalisté v páté minutě nastavení vybojovali na mistrovství Evropy v Mnichově remízu 1:1 se Slovinskem udrželi naději na postup ze skupiny C. Slovinci měli blízko k tomu, aby po gólu Žana Karničnika z 69. minuty slavili první výhru na kontinentálním šampionátu v historii, ale Srby zachránil hlavou po rohu Luka Jovič.

Slovinsko bylo jen pár vteřin od výhry, mělo na dosah postup do osmifinále a svůj největší úspěch. Jenže neuhlídalo poslední rohový kop a má na kontě dva body a před sebou zápas s favorizovanou Anglií.

"Teď se s tou remízou těžko smiřuje. Byli jsme tak blízko vítězství. Hráli jsme dobře, ale bohužel jsme nakonec neodolali tlaku dlouhých míčů," řekl Karničnik. "Teď nás čeká Anglie. To je favorit skupiny, ale budeme se snažit ze všech sil uhrát výsledek, který nás posune dál," dodal.

Srbové na poslední chvíli odvrátili druhou porážku 0:1 a o postup se utkají v závěrečném duelu s Dánskem, které dnes nastoupí proti Anglii.

Slovinci nastoupili v totožné sestavě, v níž uhráli remízu s Dánskem, zatímco srbský kouč Stojkovič překopal záložní řadu, kde udělal hned tři změny. Od začátku mělo míč více Srbsko, ale Slovinci dobře napadali, byli důraznější v soubojích a po zisku míčů podnikali nebezpečné brejky. Brankář Rajkovič musel brzy zasahovat proti střelám Čerina a Mlakara.

Srbsko výrazněji zahrozilo až po půlhodině hry, kdy roh kapitána Tadiče propadl k Mitrovičovi, ale ten těsně minul branku. Nejblíže gólu byli v prvním poločase Slovinci, když se Elšnik se štěstím prodral do vápna a tvrdou střelou napálil tyč.

Ve 41. minutě přišla velká šance i pro Srby. Živkovičův centr propadl až k Mitrovičovi, který přetlačil obránce a měl dobrou pozici, brankář Oblak ho však vychytal. Elšnik pak zablokoval dorážku.

Do druhého poločasu nastoupilo Srbsko výrazně aktivněji, zejména kapitán Tadič byl více vidět a připravoval pozice především Mitrovičovi. Toho ale v další dobré pozici znovu vychytal Oblak. Krátce nato si málem dal vlastní gól Bijol, když špatně trefil skákavý míč.

V 58. minutě na sebe upozornil útočník Šeško. Zatímco v prvním utkání vytáhlý Slovinec napálil pěknou střelou z dálky tyč, dnes mu ránu z 20 metrů vytáhl brankář Rajkovič nad břevno.

O deset minut později už se Slovinci radovali. A znovu zásluhou brejku po zisku míče. Začal ho Karničnik, přenesl hru na Elčnika a pokračoval do vápna, kde ho Elčnik našel na zadní tyči přesným přízemním centrem a slovinský pravý bek Karničnik dal svůj druhý gól za národní tým.

Srbsko mohlo rychle odpovědět. Mitrovič se na malém vápně dostal do zakončení, jeho pokus však Karničnik tečoval jen na břevno.

Na posledních deset minut přišel na hřiště i nejlepší hráč české ligy Birmančevič. Sparťanský křídelník pomohl Srbsku k závěrečnému tlaku, mimo jiné ze standardní situace prověřil brankáře Oblaka, ale Slovinci se dobře bránili. Až do posledního rohu. Na něj si do vápna naběhl i brankář Rajkovič a vznikla velká mlýnice na malém vápně. V davu si našel Iličův centr střídající Jovič a hlavou zařídil dělbu bodů.

"Je to neuvěřitelný pocit, dát takový gól, ale vyměnil bych to za výhru. Musíme však být rádi za bod a za to, že jsme zůstali ve hře. Slovinsko bylo opravdu dobré a hodně nám to ztížili. Remíza je asi spravedlivá," řekl Jovič.

"Pro nás je to úžasný gól a velmi cenný bod. Přišlo to až v posledních vteřinách, ale zasloužili jsme si to. Oni byli lepší v první půli, my zas v té druhé. Neměl jsem štěstí v koncovce, ale bojovali jsme do poslední chvíle," dodal útočník Mitrovič.

Skupina C:

Slovinsko - Srbsko 1:1 (0:0)

Branky: Karničnik - 90.+5 Jovič. Rozhodčí: Kovács - Marinescu, Artene (všichni Rum.) - Van Boekel (video, Niz.). ŽK: Janža, Vipotnik - Mladenovič, Lukič, Jovič, Gačinovič. Diváci: 63.028.

Slovinsko: Oblak - Karničnik, Drkušič, Bijol, Janža - Stojanovič (76. Verbič), Čerin, Elšnik (90.+1 Brekalo), Mlakar (64. Stankovič) - Šporar, Šeško (76. Vipotnik). Trenér: Kek.

Srbsko: Rajkovič - Veljkovič, Milenkovič, Pavlovič - Živkovič (82. Samardžič), Ilič, Lukič (64. S. Milinkovič-Savič), Mladenovič (46. Gačinovič) - Tadič (82. Birmančevič) - Vlahovič (64. Jovič), Mitrovič. Trenér: Stojkovič.