"Skákali tam jako opice." Mourinho prý neustále uráží Turky a ponižuje tamní rozhodčí

Slavný trenér José Mourinho čelí po vyhroceném derby v turecké lize obvinění z rasismu. Kouč Fenerbahce totiž po pondělní bezbrankové remíze prohlásil o lavičce Galatasaraye, že při snaze o nátlak na rozhodčího, aby udělil žlutou kartu hráči jeho týmu, "všichni skákali jako opice". Arcirival to považuje za rasistický výrok.

Mourinho po zápase, po němž jeho celek zůstal v tabulce na druhém místě se šestibodovou ztrátou na pondělního soupeře, ocenil slovinského sudího Slavka Vinčiče. Tomu byl třaskavý duel svěřený po řadě skandálů tureckých arbitrů.

"Důvod, proč to bylo skvělé utkání, byl výkon rozhodčího," prohlásil portugalský stratég.

"Měl dost cti na to, aby ten zápas dobře vedl. Od první minuty se snažili získat žlutou kartu pro našeho osmnáctiletého hráče, ale rozhodčí to zvládl dobře," pokračoval Mourinho.

Mluvil o stoperovi Yusufovi Akcicekovi (ve skutečnosti oslavil před měsícem devatenácté narozeniny), jehož se soupeř snažil dostat pod tlak tím, že na rozhodčím požadoval udělení žluté karty.

"V situaci, o které mluvím, tam všichni na lavičce soupeře skákali jako opice. Kdyby to byl turecký rozhodčí, hned by mu kartu dal a já bych v příští minutě musel hráče vystřídat," byl přesvědčený bývalý kouč Chelsea, Realu Madrid či Interu Milán.

Slovinec Vinčič však nátlaku Galatasaraye nepodlehl. "Byl to od něj skvělý zápas," zopakoval chválu Mourinho a přiznal, že po utkání zašel do kabiny sudích a poděkoval mu za výtečné rozhodování duelu.

Zastavil se ovšem i u čtvrtého arbitra, jímž byl Turek. "Řekl jsem čtvrtému rozhodčímu: Kdybys to pískal ty, ten zápas by byl katastrofa," přiznal Portugalec slova, jimiž si asi příliš přátel mezi tureckými sudími nezískal.

Zástupcům Galatasaraye se Mourinhova návštěva u rozhodčích nelíbila, víc jim ovšem vadí slova o skákajících opicích. Podle vyjádření klubu jsou rasistická a požadují zahájení trestního řízení se soupeřovým koučem.

"K nemorálním komentářům nyní přidal jednoznačně nelidské výroky. Proto formálně vyhlašujeme úmysl podat na Josého Mourinha trestní oznámení za rasistické poznámky a také podat oficiální stížnost k UEFA a FIFA," napsal Galatasaray na sociální sítě s tagem SayNoToRasism a přidal obvinění, že Mourinho od svého loňského příchodu do Fenerbahce "pravidelně používá urážlivá slova směrem k Turkům".

Prohlášení klubu přesdílel na svém Instagramu i útočník Galatasaraye Victor Osimhen. Tedy muž, jehož Mourinho označil za fantastického fotbalistu, který ovšem často simuluje.

Kouč Galatasaraye Okan Buruk se zase ještě vrátil k Mourinhově návštěvě u rozhodčích. "Mourinho už dlouho brečí. Je to The Crying One," překřtil Buruk Portugalcovu přezdívku z The Special One, tedy Ten Speciální, na Ten Uplakánek.

"Je známý svým brečením. Šel do kabiny rozhodčích a brečel. Tak ho nechme brečet," navážel se Buruk do trenérského protějšku, neboť nejspíš nevěděl, že Portugalec v šatně sudího chválil.

A na rozdíl od Mourinha se sám snažil u tureckých rozhodčích udělat oko. "Je velmi špatné, že mluvil urážlivě o tureckých rozhodčích. Že řekl, že kdyby to řídili oni, bylo by to takhle. Nemůžu uvěřit, že turecké rozhodčí tak ponižuje. Odsuzuju to," rozohnil se Buruk, jehož celek si na nepřízeň místních arbitrů rozhodně stěžovat nemůže.

Před čtrnácti dny například odešli fotbalisté Adany Demirspor ze hřiště během rozehraného zápasu s Galatasarayem na protest proti vymyšlené penaltě, díky níž se istanbulský velkoklub dostal do vedení.

Penalta, odpískaná pro Galatasaray v utkání s Demirsporem: