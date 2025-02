Šílený Max. Český tenis představil světu drzého showmana, za zjevení platí léta

Tahle přezdívka se přímo nabízí. Šílený Max, kultovní postapokalyptická sci-fi sága režisérského vizionáře George Millera, přináší bláznivou, nespoutanou, energickou jízdu plnou akce a testosteronu. Podobně napumpovaný je sedmnáctiletý Max Mrva na tenisovém kurtu. Temperamentní hráč, který debutoval o víkendu v Davis Cupu, byl zjevením už před dvěma lety.

"Je to velice nadaný kluk. Obrovsky šikovný. V úderech jako takových nemá v podstatě slabinu. Co dokáže v patnácti, je výjimečné. Zejména co se týče techniky, předvídavosti na kurtu, vidění situací," vyprávěl deníku Aktuálně.cz před dvěma lety Jaroslav Navrátil, dlouholetý daviscupový kapitán.

Souhlasil s tím, že si v Prostějově hýčkají nevybroušený diamant, za jehož jedinou mírnou slabinu považoval servis.

Mrva tehdy v patnácti letech odehrál první sezonu mezi juniory. A v ní nadchl. V první padesátce světového juniorského žebříčku nebyl nikdo mladší než on.

"Hraje strašně rychle. Vzal jsem ho na trénink s Jiřím Veselým a ten obrovský věkový rozdíl na rychlosti hry nebyl vůbec znát. Byl Jirkovi rovnocenným partnerem," prozradil Navrátil.

Mrvova schopnost hrát ty nejlepší míče v rozhodujících momentech zápasů, která obvykle přichází spíše až s věkem a zkušenostmi, už tehdy poutala pozornost.

"On ty situace miluje a to je nejdůležitější. Je plno hráčů, kteří hrají do stavu 5:5 výborně, ale koncovky nezvládají. On to zatím zvládá, hraje velice odvážně, to je jeho velká devíza do budoucna," mínil Navrátil.

O uplynulém víkendu Maxim Mrva jeho slova do puntíku potvrdil.

Navrátilův někdejší učeň a nyní nástupce na lavičce "národního týmu" - Tomáš Berdych - mladého nováčka vybral do své premiérové nominace a poslal ho na ostravský kurt za již rozhodnutého stavu.

Kruh se uzavřel, když Mrva příznačně rozhodl právě v dramatických koncovkách setů. Korejského soka přetlačil 7:6, 7:6.

Sám hráč čekal, že velká část publika po postupu českého týmu odejde domů. To se ale nestalo. Mrva se věrným odměnil, naplno projevil svůj temperament, rozjel festival energie a vítězných gest. Byl showmanem, jako jeho ultimátní vzor Australan Nick Kyrgios.

"Myslím, že to ke mně patří. Jsem energický. Když jsem viděl tuhle halu, musel jsem ještě přidat. K tomu, co dnes lidi předvedli, nejsou slova. To si musíte zažít. Bylo to krásné," hlásil na tiskové konferenci.

Přiznal, že i přes svou přirozenou drzost prožíval adrenalin, jaký dosud nepoznal.

"Sice to bylo za stavu 3:0 a pro všechny to byl nedůležitý zápas, ale já jsem si chtěl dokázat, že umím pracovat při velkém stresu. A tohle byly obrovské nervy," uvedl.

Svou spontaneitou bavil během celého týdne i své zkušenější spoluhráče, už tenisty světové špičky Jiřího Lehečku, Tomáše Macháče, Jakuba Menšíka i elitního deblistu Adama Pavláska.

Smích mezi přítomnými vyvolala situace z jedné tiskovky, kdy byl ke zhodnocení dosavadní přípravy ke svému překvapení vybrán právě benjamínek českého týmu:

Premiérová tiskovka v národním dresu pro Maxima Mrvu. 🎙️ Spoluhráči si první dotaz moc užili. 😂 pic.twitter.com/QpdWcbDRkZ — JSME ČESKÝ TENIS (@jsmeceskytenis) January 29, 2025

Mrva už má na kontě řadu úspěchů. Ve čtrnácti vyhrál prestižní francouzský turnaj Les Petits As, šampionát do čtrnácti let. Své jméno připsal ke slavným vítězům minulosti: Rafaelu Nadalovi, Michaelu Changovi, Juanu Carlosi Ferrerovi, Richardu Gasquetovi či Francesi Tiafoeovi.

V roce 2023 pak společně s dalším velkým českým talentem Janem Kumstátem vybojoval pro Česko po šesti letech vítězství v juniorském Davis Cupu. "Magický Mrva dovedl Česko ke světové juniorské koruně," psal tehdy v titulku oficiální web Mezinárodní tenisové federace ITF.

Na juniorském US Open 2024 získal spolu s Japoncem Reiem Sakamotem titul ve čtyřhře.