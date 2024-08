Šílenství. Boxerka na olympiádě zbila Italku, ta v slzách ani nepodala ruku

Italská boxerka Angela Cariniová vzdala na olympijských hrách po 46 sekundách zápas s kontroverzní Alžířankou Imán Chalífovou, která byla na loňském světovém šampionátu vyloučena kvůli vysoké hladině testosteronu.

V ringu si Italka odmítla se soupeřkou potřást rukou a opustila ho v slzách. Po zápase uvedla, že ho ukončila kvůli silné bolesti nosu. Výsledek ale nepovažuje za porážku.

Cariniová a Chalífová, stříbrná medailistka z MS 2022, si v utkání váhové kategorie do 66 kg stihly vyměnit jen několik ran. Po zhruba 30 sekundách zamířila Italka do svého rohu k trenérovi a rovnala si ochrannou přilbu na hlavě.

Poté se do souboje ještě krátce vrátila, okamžitě ale inkasovala tvrdý zásah levačkou a duel ukončila.

"Zápas jsem ukončila, protože po té druhé ráně jsem cítila silnou bolest nosu. A po letech zkušeností v ringu a s bojem jsem řekla, že to stačí, nemohla bych zápas dotáhnout až do konce," řekla slzící Cariniová novinářům.

Poražená se ale necítí. "Bez ohledu na všechno je to takhle v pořádku. Dneska jsem neprohrála. Dělala jsem svoji práci jako bojovnice. Šla jsem do ringu a bojovala. Nedopadlo to. Vyšla jsem z toho s hlavou vztyčenou a se zlomeným srdcem," prohlásila.

The moment the Olympics died. pic.twitter.com/S0qK8Jc8iw — Bill Moon (@BigBillMoon) August 1, 2024

"Jsem dospělá žena. Ring je můj život. Vždycky se řídím instinktem. A když cítím, že něco není v pořádku - to není vzdávání se. Je to o tom, že jsem zralá natolik, abych řekla: už to stačilo," dodala.

Bouřlivé diskuse, které připuštění Alžířanky do turnaje už předem vyvolaly, Cariniovou nezajímaly.

"To nejsou věci, ze kterých bych měla psychický blok. Šla jsem do ringu s tím, že do toho dám všechno bez ohledu na to, kdo stojí přede mnou. Všechny ty kontroverze mě nezajímaly," řekla. I přes vyřazení prý necítí k Chalífové žádnou zášť. "Přeju jí, aby vydržela až do konce, aby mohla být šťastná. Já nikoho nesoudím, nejsem tu od toho, abych soudila," řekla Cariniová.

Podle italského trenéra Emanuele Renziniho jeho svěřenkyně odmítla variantu, aby k zápasu vzhledem k okolnostem vůbec nenastoupila.

"Řekla mi: ne, tohle je moje olympiáda. Dřela jsem, abych se sem dostala, a chci bojovat o svou medaili," popsal odhodlání Cariniové.

Chalífová je jednou ze dvou boxerek, které mohou na olympijských hrách startovat, přestože vloni neprošly testy na světovém šampionátu. Alžířanka byla na MS diskvalifikována těsně před finále poté, co absolvovala tři zápasy. Dvojnásobná světová šampionka Lin Jü-tching z Tchaj-wanu, jež boxuje v kategorii do 57 kg, přišla o bronzovou medaili.

Mistrovství světa se koná pod hlavičkou mezinárodní boxerské federace, která je však vyloučena z olympijského hnutí. Turnaj pod pěti kruhy řídí Mezinárodní olympijský výbor, který ve středečním prohlášení ujišťoval, že všichni účastníci boxerského turnaje splňují podmínky pro start v soutěži, a to včetně platných lékařských předpisů.