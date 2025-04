Šílené. "Kanibal" chtěl zase hryznout, přestal v poslední chvíli. Z jediného důvodu

Slavný uruguayský útočník Luis Suárez, proslulý svými kauzami s kousáním soupeřů, málem zase nechal promluvit své řezáky. Fotbalista přezdívaný "Kanibal" už se chystal znovu kousnout - když si v poslední chvíli uvědomil, že obětí je jeho spoluhráč...

Bývalý střelec Liverpoolu či Barcelony hraje od loňska po boku Lionel Messiho severoamerickou MLS za Inter Miami.

Minulý týden nastoupil k odvetě čtvrtfinále Champions Cupu zóny CONCACAF proti Los Angeles FC, v níž tým z Floridy doháněl doma manko 0:1 z prvního souboje.

V nervózním závěru, kdy Miami drželo těsný postupový stav 3:1, se po jednom z tvrdých zákroků strhla na hřišti v předposlední minutě pořádná mela, do které se zapojili hráči obou týmů.

Osmatřicetiletý Suárez v ní nemohl chybět, a když ucítil na svém těle něčí ruku, chystal se do ní, jak je jeho zvykem, kousnout. Úplně v poslední chvíli si uvědomil, že končetina patří Jordimu Albovi, jeho vlastnímu spoluhráči.

Luis Suarez bite attempt on teammate Jordi Alba 👀

pic.twitter.com/QVgldTjiic — Footy Humour (@FootyHumour) April 13, 2025

Alba tak jen těsně unikl tomu, co postihlo Otmana Bakkala, Branislava Ivanoviče či Giorgia Chielliniho.

Bakkal z Eindhovenu pocítil Uruguaycovy zuby na podzim 2010, kdy Suárez hrál za Ajax. Za kousnutí dostal trest na sedm zápasů.

Na jaře 2013 se už v dresu Liverpoolu zahryzl do ruky srbského stopera Chelsea. "Je mi to opravdu líto. Chci se poučit z toho, co se stalo. Snad ze mě bude lepší fotbalista na hřišti i mimo něj," kál se po desetizápasové stopce.

Předsevzetí nedodržel, na mistrovství světa 2014 obtiskl svůj chrup do ramene italského obránce Chielliniho. Suárez dostal od FIFA distanc na všechny zápasy v délce čtyř měsíců.