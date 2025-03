Sáblíková na trojce trpěla. První kola fajn, pak přišel totální náraz, nechápala

Rychlobruslařka Martina Sáblíková se rozloučila s aktuálním ročníkem Světového poháru sedmým místem v závodu na 3000 metrů. Osmou pozici obsadili Nikola Zdráhalová na trati 1000 metrů a Metoděj Jílek na pětikilometrové distanci.

Sedmatřicetiletá Sáblíková se představila v šesté rozjížďce společně s Italkou Francescou Lollobrigidaovou, držitelkou nejrychlejšího času na trojce v sezoně. Česká trojnásobná olympijská vítězka byla od začátku pomalejší, nakonec zajela čas 4:03,51 a za soupeřkou zaostala o více než čtyři sekundy. Bezprostředně po dojetí tak bylo jasné, že na nejlepší tentokrát stačit nebude.

"První tři kola jsem se cítila fajn, pak přišel totální náraz. Nechápu, proč se mi ta poslední kola jezdí tak, jak se mi jezdí. Protrpěla jsem si to až do konce. Hodně negativně mě to překvapilo, bylo to jen sedm kol a teď si vůbec nedokážu představit, jak bych měla ujet pět kilometrů," uvedla Sáblíková v nahrávce pro média.

Lollobrigidaové stačil čas na třetí místo, porazily ji Nizozemka Joy Beuneová a vítězná Ragne Wiklundová z Norska, která si připsala třetí triumf v SP v sezoně a ovládla celý seriál. Sáblíková skončila pátá. Devatenácté místo obsadila Zdráhalová, jenž dnes na této trati ovládla divizi B.

"Nazvala bych to up and down. Někdy se mi jezdilo úplně skvěle, někdy, třeba jako dneska, jsem si to protrpěla. Ve finále to ale celkově nedopadlo vůbec špatně, takže si úplně nemůžu stěžovat. Můžu být maximálně ráda za to, jak se to povedlo, že jsem celkově pátá," řekla sedminásobná olympijská medailistka Sáblíková.

Osmadvacetiletá Zdráhalová byla před týdnem v Tomaszówě Mazowieckém na kilometru šestá a vyrovnala tím nejlepší individuální výsledek v kariéře v SP. Dnes v Heerenveenu nastoupila hned v úvodní rozjížďce, kterou vyhrála a v čele průběžného pořadí se držela až do sedmé rozjížďky, poté ji ale favoritky podle očekávání porazily.

"Osmé místo je paráda, ale spíše jsem ráda za projev z jízdy. Nemůžu říct, že by to byl lehký závod, ale cítila jsem se dobře, což je pro mě důležitější. Umístění je jen taková třešinka na dortu," řekla Zdráhalová v nahrávce pro média.

I dnes zopakovala, že po návratu do SP po více než dvou letech konkrétní výsledky tolik neřeší. "Jsem za něj ráda, ale není důležité. Hlavní je pocit z jízdy a ten byl zatím pokaždé dobrý. Jsou lepší i horší závody, tady v Heerenveenu se mi ale vždy jelo dobře, což je nejdůležitější," dodala.

Vyhrála domácí Jutta Leerdamová, která zajela čas 1:14,27 a s náskokem dvou desetin připravila na této trati první porážku v sezoně Japonce Miho Takagiové. Olympijská vítězka na kilometru z Pekingu 2022 ale bezpečně ovládla celkové pořadí seriálu. Zdráhalová zaostala za prvním místem o 1,16 sekundy. Ve Světovém poháru, do kterého česká reprezentantka nastoupila až v průběhu sezony, skončila třiadvacátá.

Osmnáctiletý talent Jílek byl minulý týden na pětce v Polsku třetí. Dnes startoval v poslední rozjížďce a díky rychlému úvodu se na mezičasech opět pohyboval na úrovni stupňů vítězů. V posledních kolech však českému juniorovi došly síly a časem 6:14,65 klesl na osmou pozici. V konečném hodnocení SP na dlouhých tratích, který při svém debutu mezi elitou musel zahájit v divizi B, skončil Jílek šestý.

Závod vyhrál Nizozemec Chris Huizinga o dvě sekundy před Norem Sanderem Eitremem, jenž ovládl celkové pořadí seriálu.

Finále SP v rychlobruslení v Heerenveenu (Nizozemsko):

Muži, 1000 m: 1. De Boo (Niz.) 1:07,45, 2. McLeod (USA) 1:07,87, 3. Prins (Niz.) 1:07,98. Konečné pořadí SP (po 6 závodech): 1. Stolz (USA) 300, 2. De Boo 276, 3. McLeod 257.

5000 m: 1. Huizinga (Niz.) 6:08,07, 2. Eitrem (Nor.) 6:10,10, 3. Snellink (Niz.) 6:10,34, …8. Jílek (ČR) 6:14,65. Konečné pořadí SP (po 6 závodech): 1. Eitrem 330, 2. Ghiotto (It.) 311, 3. Snellink (Niz.) 241, …6. Jílek 208.

Ženy - 1000 m: 1. Leerdamová (Niz.) 1:14,27, 2. M. Takagiová (Jap.) 1:14,49, 3. Mej Chan (Čína) 1:14,80, …8. Zdráhalová (ČR) 1:15,43. Konečné pořadí SP (po 6 závodech): 1. M. Takagiová 354, 2. Boweová (USA) 256, 3. Mej Chan 231, …23. Zdráhalová 113.

3000 m: 1. Wiklundová (Nor.) 3:57,41, 2. Beuneová (Niz.) 3:58,72, 3. Lollobrigidaová (It.) 3:58,89, …7. Sáblíková (ČR) 4:03,51, …divize B: 1. Zdráhalová 4:04,08. Konečné pořadí SP (po 6 závodech): 1. Wiklundová 326, 2. Lollobrigidaová 269, 3. Beuneová 264, …5. Sáblíková 242, 19. Zdráhalová 118, 39. Kuršová 32, 54. Korvasová 7, 56. Kainová (všechny ČR) 5.