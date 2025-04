Roste v Praze hvězda pro NFL? Češi na mě udělali dojem, přiznal americký trenér

Pod rukama mu prošli hráči, kteří pak později zářili v nejlepší lize světa, v americké NFL. Nový trenér Prague Lions Dave Warner přijel do Prahy proto, že věří, že i v České republice dokáže časem vyrůst elitní hvězda amerického fotbalu.

V České republice jsou národními sporty fotbal, hokej, tenis, proč vás oslovila práce trenéra amerického fotbalu právě v pražském klubu?

Když jsem v září mluvil s trenérem Danem Dischem a majitelem klubu Masonem Parkerem, ještě před tím, než jsem tu práci přijal, nemohl jsem nebýt ohromen. Věděl jsem, že Prague Lions v poslední době procházejí těžším obdobím. Ale opravdu věřím, že díky základu, který Mason vybudoval, a zkušenostem, které přináší trenér Disch, můžeme být úspěšní. Nebude to jednoduché, ale náš tým je postavený na to, aby uspěl.

Jaká je úroveň talentu českých hráčů, mohla by se tu narodit budoucí hvězda NFL?

Naši čeští hráči na mě udělali velký dojem. Byl jsem v podobné situaci minulou sezonu, když jsem působil u týmu Madrid Bravos. Všichni říkali, že ve Španělsku není dostatek "domácích" talentů, ale my jsme dokázali, že se mýlí. Slyšel jsem tu stejné komentáře a doufáme, že dosáhneme podobných výsledků. Myslím si, že jak bude European League of Football (ELF) dál růst, uvidíme každý rok lepší talenty a kvalitnější fotbal - a s tím přijde i šance na budoucí hráče pro NFL.

Je EFL natolik zajímavá, že je reálné, abychom tady viděli například bývalé hvězdy NFL, které sem přijdou dohrát kariéru?

Věřím, že ELF přitahuje specifickou skupinu amerických sportovců - hráče, kteří jednoduše milují fotbal a soutěžení. Tady nejde o smlouvy nebo peníze - jde o to dělat, co vás baví. A právě proto očekávám, že úroveň talentu v Evropě bude i nadále růst.

V Michiganu jste trénoval i hráče, kteří to pak dotáhli do NFL. Poznáte na první pohled, kdo to dotáhne daleko?

Existují hráči, kteří jsou natolik talentovaní, že je jasné, že budou pokračovat na profesionální úrovni - pokud jim tedy nechybí ty neuchopitelné vlastnosti jako přístup, pracovní morálka, disciplína, vyspělost nebo týmovost. A pak jsou tu hráči, kteří sice nemají výjimečný talent - ale mají dobrý talent. Na první pohled vás možná nezaujmou, ale když uvidíte, jak tvrdě pracují a jaký mají přístup, nakonec mají dlouhou kariéru i v NFL.

Mají čeští hráči specifickou povahu?

Myslím si, že čeští hráči mají určitý přístup, ale zároveň si myslím, že podobný přístup mají skoro všichni hráči v ELF. Milují hru, milují tu práci a přípravu, kterou sezona vyžaduje, a baví je i samotné tréninky. Chtějí být koučováni a váží si toho, že je chceme posunout dál. To je dost odlišné od přístupu, který často vídáme u sportovců v USA.

Nenarážíte na jazykovou bariéru? Umí Češi dostatečně anglicky?

Opravdu jsme zatím nenarazili na žádný problém s komunikací. Až na výjimky všichni, kdo jsou součástí programu, mluví dobře anglicky. Samozřejmě bych si přál, abych rozuměl českému jazyku, naučil jsem se pár důležitých frází, ale je to těžké. Třeba příští rok budu lepší.

Jak vás oslovila Česká republika, co se vám na ní líbí?

Česká republika je zatím skvělá. Moje žena i já si užíváme Prahu a všechno, co nabízí, a že toho není málo. Obzvlášť na nás zapůsobili lidé, jsou přátelští a ochotní.

Vzhledem k napjaté politické situaci ve světě, nezaznamenal jste i nějaké negativní reakce na to, že jste z USA, kde je momentálně prezidentem Donald Trump?

Vím, že negativní komentáře směrem k USA tady existují, ale já jsem na žádné takové postoje Čechů zatím nenarazil.

Máte sen, který si při angažmá v Prague Lions chcete splnit?

Do Prahy jsem přišel - stejně jako všichni trenéři, které jsem měl to štěstí najmout - s cílem posunout úroveň týmu výš a vést tento program k úspěchu. Vyhrávat. To je to, co si přejí všichni čeští hráči i všichni naši zahraniční posiloví hráči. Je před námi spousta práce, ale miluji tenhle tým a miluji jejich přístup. A s tím správným přístupem máme vždy šanci.