Račice se chystají na evropský šampionát. Příprava je jedno velké puzzle

V druhé polovině června se v Račicích uskuteční mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice. S přípravou na tuto velice náročnou akci se začalo už loni. "Tento pátek nás čeká kontrola, zda jsme všechno pro uspořádání tohoto šampionátu podle pokynů Evropské asociace splnili," prozradil Pavel Šebesta, výkonný ředitel organizačního výboru, v rozhovoru pro online deník Aktuálně.cz.

Co všechno bylo potřeba udělat pro úspěšný průběh této kontroly?

Důležité informační materiály pro všechny zúčastněné federace, připravit bulletin, nabídnout možnosti ubytování a splnit požadavky Evropské asociace, které jsou na třiceti stránkách. To všechno se nám snad podařilo zvládnout a teď už budou následovat konkrétní kroky.

Kolik zemí se šampionátu zúčastní?

Zatím je to 650 akreditovaných účastníků z 26 zemí. A protože se zároveň koná i para šampionát, je to dalších 140 vozíčkářů. Celkem je to o 200 účastníků víc, než před deseti lety, kdy se konalo mistrovství Evropy v Račicích naposledy. A to navíc ještě startovali závodníci z Ruska a Běloruska.

Jak se podařilo zajistit ubytování tak velkého počtu účastníků?

Je to hodně náročné, protože v Račicích pouze můžeme ubytovat 300 lidí. Kolem 700 pak ve 12 hotelech ve vzdálenosti přibližně 50 kilometrů od Račic, mezi Prahou a Slaným.

Jak se budou dopravovat k račickému závodišti?

Musíme zajistit dopravu šesti kyvadlovými autobusovými linkami oběma směry. Bude to i časově náročné, protože někteří kanoisté se musí do Račic vydat už před šestou hodinou ranní.

Jak se podařilo zajistit stravování?

Snídaně a večeře budou v hotelích, ale protože závodní program je celodenní, tak nesmí chybět občerstvení a hlavně pak obědy, což bude každý den kolem tisíce porcí. V Račicích jsme schopni jich poskytnout jen asi třetinu, takže je potřeba zajistit firmu, která bude ochotna náš požadavek včetně mytí nádobí splnit.

Jak moc se všechny tyto věci promítnou do nákladů na šampionát?

Konečná částka zatím není jasná, ale už dnes je jisté, že finanční náklady se v porovnání se zmíněným rokem 2015 zvýší dvojnásobně. A získat tyto prostředky také není snadné.

Zmínil jste se o para šampionátu. Jak složitá je jeho organizace?

Nemalé problémy jsou hlavně s ubytováním vozíčkářů, z nichž většina chce trávit čas v hotelu v určitých skupinách pohromadě. Snažíme se jim v mnohém pomoci, aby všechno bez komplikací a bezpečně zvládli. Platí to hlavně na jejich cestě s vozíkem do vody a zpátky.

Zůstáváte i přes všechny zmíněné problémy optimistou?

Svoji současnou funkci zastávám 15 let a mám za sebou dlouhou řadu vydařených kanoistických i veslařských závodů. Proto věřím, že i tento šampionát, který patří mezi největší letošní sportovní akce v republice, skončí k plné spokojenosti všech jeho účastníků.