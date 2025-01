Proti Korejcům v plné síle. Berdych oznámil nominaci na daviscupový duel

Tenisté Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Jakub Menšík, Adam Pavlásek a Maxim Mrva jsou v nominaci na kvalifikaci Davisova poháru proti Jižní Koreji, která se odehraje 31. ledna a 1. února v Ostravě-Porubě. Sestavu oznámil na dnešní tiskové konferenci nový kapitán Tomáš Berdych. V případě postupu by Češi narazili na vítěze utkání mezi Tchaj-wanem a USA.

"Jsem rád, že sestava může být v tento moment kompletní a nejsilnější možná. Je to složitější, jak se kluci rychle střídají na pozici jedničky, ale první je tedy Jirka Lehečka, druhý Tomáš Macháč, třetí Jakub Menšík, čtvrtý Adam Pavlásek a pátým hráčem bude junior Max Mrva. Pokud se v Austrálii nic nestane a všichni zůstanou zdraví, měli by to být oni, kteří se poperou o postup," řekl Berdych.

Češi se pokusí uspět v kvalifikaci potřetí za sebou. Vloni porazili doma ve Vendryni 4:0 Izrael, o rok dříve zvítězili 3:1 v Portugalsku. Kvalifikaci ve zrekonstruované RT Torax Areně otevřou v pátek 31. ledna dvě dvouhry. O den později vyvrcholí duel dalšími dvěma dvouhrami a následnou čtyřhrou.

V minulém ročníku čeští reprezentanti dohráli ve skupinové fázi, kde nestačili na Španělsko, Austrálii a Francii. Po nepovedeném vystoupení skončil u týmu dlouholetý kapitán Jaroslav Navrátil, jehož vystřídal Berdych.

Dvojnásobného daviscupového vítěze Berdycha, který absolvuje v kvalifikaci debut v nové pozici, potěšily i výsledky tenistů z minulého týdne. Lehečka vyhrál turnaj v Brisbane a získal druhý titul na okruhu ATP. Macháč pomohl Česku do semifinále United Cupu smíšených týmů. Menšík se dostal v Brisbane do čtvrtfinále a hrál s Lehečkou finále čtyřhry.

"Je skvělé, že se klukům vstup do toho roku povedl. Když jsou začátky dobré, tak se na to lépe navazuje. Je vidět, že tu práci, kterou udělali, udělali dobře. To nejdůležitější přijde až v Davis Cupu, ale jsou to příjemné věci, které naznačují, že mají dobrou formu," prohlásil Berdych.

Nováčkem bude sedmnáctiletý Mrva, loňský vítěz juniorské čtyřhry na US Open. "Už dříve jsem říkal, že by tam měl být mladý kluk. Rozhodoval jsem se mezi ním a Janem Kumstátem. Když jsem se díval podle výsledků na konci roku, tak je měl lepší. Bude to pro něj obrovská zkušenost a doufám, že to bude také do budoucna platný člen týmu," podotkl Berdych.

Češi hráli s Koreou hráli naposledy před necelými dvěma lety ve skupinové fázi Davisova poháru. Ve Valencii tehdy zvítězili 3:0 na zápasy a favority budou i nyní. Nejvýše postaveným korejským hráčem v nominaci je 347. hráč světa Kwon Sun-u. V týmu dále budou Gerard Campana Lee (382.), Sin San-hui (674.), Nam Či-song (722.) a Čong Jon-Song (822.).

"Přistupuji k tomu s plným respektem. Přestože ta jména nejsou pro veřejnost tak známá, kluci si na to už zvykli, protože v prvních kolech občas narazíte na hráče, které vidíte poprvé a musíte si o nich něco najít. Nejdůležitější je, aby hráči věděli, s čím do zápasu jdou a drželi se svých plánů. V tenise je to vždy nevyzpytatelné. Pokud ale do toho kluci nastoupí připravení, tak si troufnu říct, že bychom měli být favorité a utkání zvládnout," řekl Berdych.

Do Ostravy se čeští tenisté vrátí po šesti letech. "Je skvělé, že budeme hrát zase doma. Daviscupové zápasy byly vždy obrovským zážitkem a všichni si to užili. Lidé budou mít možnost vidět skvělý český tým. Je to už nějaká doba, kdy jsme měli takhle silný tým a stojí za to, se na to podívat," doplnil Berdych.

Letošní ročník Davisova poháru se odehraje v novém formátu. Po kvalifikaci se místo skupinové fáze uskuteční dalších sedm vyřazovacích zápasů ve dvou dnech na půdě jednoho z týmů. Vítězové postoupí do finálového turnaje, v němž už má jistou účast obhájce titulu Itálie, která bude rozhodující fázi hostit v Boloni. Loňští finalisté z Nizozemska mají automaticky zajištěnou účast ve druhé fázi.