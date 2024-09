Menšík byl "extrémně blízko" postupu, pak se vše zvrtlo: Jako kdyby mě přejel kamion

Tenista Jakub Menšík označil porážku ve 3. kole US Open s Portugalcem Nunem Borgesem za velmi bolestivou. Přestože vedl 2:1 na sety a ve čtvrté sadě měl tři mečboly, prohrál 7:6, 1:6, 6:3, 6:7, 0:6.

Menšík přišel o šanci vylepšit si v New Yorku grandslamové maximum, v rozhovoru s novináři ale věřil, že z něj i tato porážka udělá do budoucna silnějšího hráče.

"Bude těžké tuhle porážku vstřebat. Jsem smutný a zklamaný. Bylo to extrémně blízko, ale to k tenisu patří," řekl novinářům Menšík.

"Bez proher nejsou vítězství a tahle porážka k tomu patří. S odstupem času to určitě budu hodnotit jinak než teď. Teď to ale hodně bolí a bolet bude. Určitě se z téhle prohry poučím. Vezmu si z toho to pozitivní a pokusím se další boje dotáhnout do vítězného konce," doplnil.

Prostějovský rodák, který dnes slaví 19. narozeniny, byl míček od vítězství. Ve čtvrté sadě nejprve otočil nepříznivý vývoj ze stavu 2:5 a v tie-breaku vedl 6:3. Měl tři mečboly, z toho dva na svém podání. Ani jeden ale nevyužil.

Borges díky pěti vyhraným míčkům v řadě srovnal a v pátém setu nadělil viditelně unavenému Menšíkovi "kanára".

"Tam to bylo úplně blízko. Všechny tři mečboly bolí stejně. Nevím, jak bych to zahrál jinak. Možná bych dal servis jinam, nebo bych to ve výměně nehrál tak, jak jsem to zahrál. Těžko říct, jak by to dopadlo," líčil Menšík.

"Už je to za mnou. Ještě jsem mohl uspět v pátém setu, ale jeho obrat hodně nabudil. Já naopak zazmatkoval a docházely mi i fyzické síly. Co se týče mečbolů, tak tam to byl bod zvratu," uvedl svěřenec trenéra Tomáše Josefuse.

Připustil, že se na něm mohla projevit únava po předchozím pětisetovém zápase 2. kola s Australanem Tristanem Schookatem, kde otočil nepříznivý vývoj z 0:2 na sety.

"Určitě, v pátek jsem víceméně jen regeneroval. Ani jsem nešel trénovat, protože by to bylo spíš kontraproduktivní. Zregeneroval jsem ale výborně a ráno se cítil dobře. Na kurtu to samozřejmě bylo něco jiného, ale přesto jsem se dokázal dostat zpět do zóny," řekl Menšík.

Za stavu 0:3 v pátém setu si pak po pádu pochroumal pravou nohu.

"Cítím, jako kdyby mě přejel kamion. Obzvlášť po prohře se mi bude regenerovat ještě hůř. Trochu jsem si tam blbě vyvrtl koleno, což mě pak v průběhu posledních dvou gamů hodně bolelo. Uvidíme, jak to bude v neděli. Udělal jsem rychlou kontrolu s místními doktory a fyzioterapeuti říkali, že to není nic vážného. Že to mám jen namožené a že se nemám čeho obávat," podotkl Menšík.

Celkově hodnotil turnaj, kde zopakoval stejný výsledek z minulého roku, pozitivně.

"Kdyby mi někdo před turnajem řekl, že zopakuju to, co se mi povedlo vloni, tak to beru všema deseti. Teď jsem extrémně zklamaný. Chyběl kousek a mohl jsem mít osmifinále, což by byla úplná třešnička na dortu. S odstupem času to ale budu hodnotit pozitivně. Předvedl jsem super výkony, mám dobrou formu a porazil jsem skvělé hráče," řekl 65. hráč světa.

Po konci na US Open si dá chvíli volno, poté se bude připravovat na zápasy skupinové fáze Davisova poháru. V něm by Češi měli od 10. do 15. září narazit ve Valencii na domácí Španělsko, Austrálii a Francii.

"Nejradši bych si teď na dva týdny někam lehl na pláž, odpočinul si a zregeneroval jak fyzicky, tak mentálně. Ale sezona ještě pokračuje. Určitě teď poletím co nejdřív domů a uvidíme, jak to bude s tréninky. Záleží na mém zdravotním stavu. Samozřejmě poletím na Davis Cup a pak mě čekají turnaje v Číně," doplnil Menšík.